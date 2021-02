La Nintendo Switch bat le record de la 3DS avec presque 80 millions de ventes

La Switch est en passe devenir la console la plus vendue de Nintendo. Après seulement 4 ans d'existence, elle vient de dépasser les chiffres de vente de la 3DS, avec presque 80 millions d'unités écoulées. La firme a réalisé une très bonne année 2020 en atteignant 10,6 milliards d'euros de recettes.

La Switch n'en finit plus de battre des records. Alors que Nintendo s'apprête à lancer la version améliorée de la console, intitulée “Super Switch”, le modèle standard s'est écoulé à 79,87 millions d'exemplaires à travers le monde. Elle dépasse ainsi les chiffres établis par la 3DS, 4 ans seulement après sa sortie. Il lui reste cependant encore beaucoup de chemin à parcourir pour dépasser ses grandes sœurs : la DS (154 millions), la Game Boy (118,7 millions), la Wii (101,6 millions) et la Game Boy Advance (81,5 millions).

Après avoir dépassé la NES en novembre dernier, la console hybride continue donc sa route tandis que sa cote de popularité ne faiblit pas avec le temps. En France, elle s'est vendue à 4,7 millions d’exemplaires depuis sa sortie. Rien que sur les 9 derniers mois, elle s'est écoulée à 24,1 millions d'unités, soit une hausse de 36% par rapport à l'année précédente. Le modèle standard réalise le gros des ventes avec 16,7 millions d'unités, suivis par le modèle Lite avec 7,3 millions d'unités.

Nintendo réalise une très bonne année 2020 grâce à la Switch

Du côté de la vente de jeux, là encore la Switch côtoie ses aînées les plus populaires. Au total, ce sont 532,34 millions de titres qui ont été vendus, plaçant cette dernière à la 3e place des consoles Nintendo, derrière la DS et la Wii. Sur les 9 derniers mois, on compte 176,1 millions de jeux écoulés, soit une hausse de 43% par rapport à l'année précédente. Sans surprise, Animal Crossing, qui a fait exploser les bénéfices de Nintendo, s'est vendu à 31,18 millions d'exemplaires, devant Mario Kart 8: Deluxe (8,6 millions), Super Mario 3D All-Stars (8,32 millions) et Paper Mario: The Origami King (3,05 millions).

D'après la firme, 29 jeux Switch ont dépassé le million de ventes en 2020. Ces résultats se font bien sûr ressentir sur les recettes globales de Nintendo sur la dernière année fiscale, qui s'élèvent à 10,6 milliards d'euros, soit 37% de plus que l'année dernière. Le constructeur a par ailleurs vu nettement augmenter ses ventes digitales, qui représentent 1,98 milliard d'euros, un chiffre qui a doublé par rapport à l'année précédente. Il n'est pas non plus en reste sur le marché mobile, où il réalise 14% de recettes en plus pour atteindre les 332 millions d'euros.

Source : gamesindustry.biz