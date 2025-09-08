Nintendo fait fermer ce célèbre site qui vendait des Switch trafiquées et rafle 2 millions de dollars au passage

Nintendo continue son combat contre le piratage en faisant tomber un site populaire proposant des Switch modifiées à la vente. La justice a donné raison au constructeur qui remporte 2 millions de dollars en compensation.

Il était une fois la Switch

Nintendo et le piratage, c'est une grande histoire de désamour. Le fabricant des consoles Switch et développeur de licences phares comme Mario ou Zelda ne voit pas d'un bon œil la possibilité de jouer à ses titres sans lui verser de l'argent. Et c'est un euphémisme. Il n'hésite pas à lâcher ses avocats dès que le moindre soupçon d'illégalité pointe le bout de son nez. Dans l'immense majorité des cas, c'est Nintendo qui gagne.

La firme japonaise vise généralement les sites Internet mettant à disposition des ROMs. C'est-à-dire des versions numériques de jeux vidéo jouables sur PC (entre autres) via un programme appelé émulateur, qui simule la console. Cette fois-ci, c'est un revendeur de Switch modifiées et d'accessoires illégaux qui est tombé sous le couperet implacable de Nintendo. Il s'agit de Ryan Daly, alias “Homebrew Homie“.

Clap de fin pour ce site qui proposait des consoles Switch modifiées, Nintendo a gagné

Daly vendait tout le nécessaire pour faire sauter les protections de Nintendo et jouer à des jeux piratés sur sa Switch. On y trouvait notamment la fameuse cartouche MIG Switch, mais aussi des consoles “pucées”, prêtes à lancer des titres récupérer illégalement. Suite au procès, le site a été saisi par le FBI et la propriété de son nom de domaine sera confiée à Nintendo, conformément à la décision de justice.

En plus de devoir fermer son business, Ryan Daly a l'interdiction de faire quoi que ce soit en lien avec des appareils permettant de contourner les sécurités des consoles et jeux Nintendo à l'avenir. Il devra verser 2 millions de dollars à l'entreprise en guise de compensation. Bien qu'importante, la somme paraît dérisoire face aux 12 millions payés par ce couple qui proposaient des ROMs de jeux Nintendo rétro sur plusieurs plateformes. Elle devrait tout de même lui faire passer l'envie de recommencer.