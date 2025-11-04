Nintendo Switch : ses ventes colossales pourraient bientôt en faire la console la plus vendue de tous les temps

Les derniers résultats financiers de Nintendo viennent de tomber et s’il y a une console qui attire l’attention, c’est bien la Switch première du nom. Ses ventes sont colossales, à tel point qu’elle pourrait bientôt détrôner la console la plus vendue de tous les temps.

« Rien ne sert de courir ; il faut partir un point. » Cette morale de la fable du lièvre et de la tortue de La Fontaine s’applique particulièrement bien à la Switch première du nom. Sa digne héritière, la Switch 2, a connu un lancement sans précédent, marquant même le « plus gros démarrage de l’histoire des consoles de jeux ». Mais pour marquer l’histoire, il ne suffit pas de remporter un sprint grâce à un démarrage turbo : tenir la distance comme lors d’un marathon est tout aussi important.

Dans cette course d’endurance, c’est la Switch d’origine qui s’impose comme la vedette des derniers résultats financiers de Big N. Alors que tous les regards auraient pu se tourner vers les performances de la Switch 2, la firme nipponne vient de dévoiler que la Switch n’est qu’à environ 10 000 ventes d’atteindre un exploit phénoménal : devenir sa console la plus vendue.

La Nintendo Switch pourrait devenir la console la plus vendue de Nintendo, mais aussi de tous les temps

Pour le moment, la console la plus vendue de Nintendo est la DS avec ses 154,02 millions d’exemplaires écoulés. La Switch, quant à elle, en est à 154,01 millions et puisqu’elle se vend encore en quantités significatives, il y a fort à parier qu’elle pourrait bientôt détrôner la tenante en titre.

Sachant qu’il reste encore deux trimestres et que les prévisions de ventes annuelles pour la Switch sont de 4 millions d’exemplaires, cela vous donne un aperçu de la marge de progression. Et pour mieux vous figurer l’ampleur du succès de la Nintendo Switch, il convient de rappeler que la Wii s’est écoulée à 101,63 millions d’unités au cours de sa vie.

Au-delà du fait de devenir la console la plus vendue de Nintendo, la Switch pourrait bien se hisser au rang de console la plus vendue de tous les temps, selon le site Eurogamer. Mais encore faut-il qu’elle parvienne à dépasser le nombre record d’unités vendues actuellement détenu par la PlayStation 2, à savoir 160 millions. Il n’est pas impossible que ce doux rêve de Nintendo puisse un jour se réaliser si les ventes de la Switch continuent sur cette lancée.