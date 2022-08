La Nintendo Switch dépasse les 110 millions de ventes malgré un second trimestre 2022 désastreux

Nintendo vient d’annoncer que sa Switch s’est désormais écoulée à 111 millions d’unités. C’est donc un nouveau cap que franchit la console, qui se rapproche de plus en plus du podium, en plus d’être un exploit compte tenu des résultats financiers de la firme de Kyoto, en berne dans quasiment tous les domaines pour le second trimestre de son exercice fiscal.

En février dernier, la Nintendo Switch est entrée dans le club très fermé des consoles à s’être vendu à plus de 100 millions d’exemplaires, dépassant au passage la PS1 et sa rivale de toujours, la Wii. Le monde du jeu vidéo reste donc à l’affût des chiffres de ventes de la petite portable, qui pourrait bien dépasser les derniers mastodontes du classement. Aussi, les résultats financiers de la firme de Kyoto pour le second trimestre de son exercice fiscal étaient attendus de pied ferme lorsqu’ils ont été dévoilés ce mercredi.

Au premier abord, il n’y a pas vraiment de quoi se réjouir. Comme la plupart des autres géants de la tech, Nintendo enregistre des pertes à presque tous les niveaux. À 2,2 milliards d’euros, le chiffre d’affaires est en baisse de 5 %. La chute est encore plus lourde pour les bénéfices qui atteignent 748 millions d’euros (-15 %). Malgré tout, dans ce climat pourtant houleux, la Switch parvient à tirer son épingle du jeu en franchissant un nouveau cap de son histoire : celui des 110 millions de ventes.

La Nintendo Switch pourrait bientôt dépasser les ventes de la PS4

À ce jour, la console s’est ainsi écoulée à 111,08 millions d’exemplaires. Toujours à la cinquième place du classement, elle reste donc encore derrière la PS4 et la Game Boy. Un résultat qui n’était pas gagné d’avance : avec 3,43 millions d’unités écoulées sur ce second trimestre, les ventes de Nintendo Switch se sont écroulées de 23 % par rapport à l’année dernière. Néanmoins, ce chiffre n’inquiète pas particulièrement la firme de Kyoto.

En effet, cette dernière évoque avant tout la pénurie de composants qui limite sa production et, de facto, ses ventes. Selon le constructeur, « la demande reste stable dans toutes les régions », ce qui lui permet de rester confiant pour les prochains mois. Ce dernier a ainsi fait savoir que son objectif de 21 millions de ventes d’ici mars 2023 est maintenu. Pour l’atteindre, Nintendo pourra compter sur la sortie de jeux très attendue, comme Zelda : Breath of the Wild 2 et Splatoon 3.