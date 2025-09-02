Les Switch 1 et 2 passent à la version 20.4.0, quoi de neuf pour les consoles de Nintendo ?

Nintendo continue de mettre à jour ses deux dernières consoles, les Switch première et deuxième du nom. Voyons ce qu'apporte la dernière version du logiciel des appareils, la 20.4.0.

À une époque aujourd'hui lointaine, jouer au jeux vidéo était très simple. Brancher la console, insérer la cartouche (les jeux sur CD n'existaient pas encore), allumer la console et… c'est tout. Un temps désormais révolu puisqu'il est de plus en plus rare de pouvoir lancer son jeu sitôt celui-ci inséré dans l'appareil. Souvent, il faut mettre le titre à jour avec le fameux “patch day one” corrigeant les bugs dont le développeurs n'ont pas eu le temps de s'occuper avant la sortie. Et parfois, c'est la console elle-même qui demande un téléchargement.

La Nintendo Switch, ou plutôt les Nintendo Switch, ne font pas exception à la règle. Son fabricant adopte d'ailleurs une politique claire en la matière : proposer des mises à jour quasiment tous les mois. La dernière en date, numérotée 20.3.0, a en effet été déployée à la toute fin du mois de juillet. Aujourd'hui 2 septembre 2025, c'est logiquement au tour de la 20.4.0 de débarquer sur les deux versions de la console hybride. Qu'apporte-elle de beau ?

Voici les changements apportés par la dernière mise à jour des Nintendo Switch 1 et 2

Vous l'ignorez peut-être, mais les mises à jour de la Nintendo Switch sont à l'origine d'une blague récurrente. Celle disant que chaque nouveau patch est décrit de la même manière : “Améliorations générale de la stabilité système pour améliorer l'expérience utilisateur“. Et bien désolé de vous décevoir, mais c'est exactement ce que nous dit Nintendo ici.

Heureusement, on peut compter sur les “dataminers” pour nous donner plus de précisions que la firme japonaise. Ainsi OatmealDome note que “sur Switch 1, le code de gestion des manettes et le navigateur web ont été mis à jour“. On ignore ce que cela implique cela dit. Quant à la Switch 2, l'internaute n'a rien trouvé. Il se demande s'il y a eu “d'autres correctifs de rétro-compatibilité“, sans pouvoir l'affirmer.