Marre du doomscroll ? Cette développeuse transforme Wikipédia en feed de réseau social pour lier l’utile à l’agréable

Quand on a 5 minutes de pause, on a plutôt tendance à se rendre sur Instagram ou Bluesky pour passer le temps plutôt qu'à lire un article de Wikipedia. Seulement, ce qu'on y lit n'est pas toujours réjouissant ni même très intéressant. La solution ? Parcourir Wikipédia comme s'il s'agissait d'un réseau social.

Depuis quelques années, un mot revient régulièrement dans le débat quand on discute de réseaux sociaux : le doomscroll. Si vous n'êtes pas encore familier avec ce terme, le doomscroll désigne cette pratique qui nous pousse à rester de longues minutes, parfois des heures à scroller sur nos réseaux sociaux, en consommant du contenu souvent inintéressant, sans pouvoir s'arrêter (on parle même dans certains cas de “brainrot”). Bref, beaucoup d'internautes se rendent compte de ce phénomène sans pour autant pouvoir s'arrêter.

Cela est entre autres dû aux techniques employées par les réseaux pour nous faire rester le plus longtemps possible sur leur plateforme (les fameux “dark patterns”). C'est ainsi que la développeuse Lyra Rebane a eu l'idée de reprendre ces dark patterns à des fins utiles. Vous ne voulez plus perdre votre temps devant des vidéos de chats mignons ou de challenges ridicules ? Utilisez vos quelques minutes de pause pour apprendre de nouvelles choses sur le monde grâce à Xikipedia.

Cette version condensée de Wikipedia livre de petits shots d'apprentissage

Comme son nom l'indique, Xikipedia est une version alternative de Wikipedia qui s'inspire grandement du fonctionnement des réseaux sociaux. Lorsque vous vous rendez sur le site, ce dernier commence par vous demander quels sont vos centres d'intérêts : musique, sport, politique, etc. Vous pouvez également entrer vous-même des loisirs personnalisés. Vous l'aurez compris, il s'agit ici de dire à l'algorithme quel type de contenu vous montrer pour commencer, à l'instar de ce que font X (anciennement Twitter) ou encore TikTok.

Une fois chose faite, Xikipedia affiche alors des sortes de tweets tout droit tirés d'articles de Wikipedia. En seulement quelques caractères, vous pouvez ainsi apprendre quelque chose de nouveau. Si l'information vous plaît, il est possible de liker le post pour que la plateforme en affiche plus de ce type. En cliquant dessus, vous êtes redirigé vers l'article complet si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet. Autant dire qu'il est très facile de tomber dans le rabbit hole et de “perdre” plusieurs minutes sans s'en rendre compte. Diablement efficace.