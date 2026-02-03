Marre du doomscroll ? Cette développeuse transforme Wikipédia en feed de réseau social pour lier l’utile à l’agréable

Quand on a 5 minutes de pause, on a plutôt tendance à se rendre sur Instagram ou Bluesky pour passer le temps plutôt qu'à lire un article de Wikipedia. Seulement, ce qu'on y lit n'est pas toujours réjouissant ni même très intéressant. La solution ? Parcourir Wikipédia comme s'il s'agissait d'un réseau social.

wikipedia

Depuis quelques années, un mot revient régulièrement dans le débat quand on discute de réseaux sociaux : le doomscroll. Si vous n'êtes pas encore familier avec ce terme, le doomscroll désigne cette pratique qui nous pousse à rester de longues minutes, parfois des heures à scroller sur nos réseaux sociaux, en consommant du contenu souvent inintéressant, sans pouvoir s'arrêter (on parle même dans certains cas de “brainrot”). Bref, beaucoup d'internautes se rendent compte de ce phénomène sans pour autant pouvoir s'arrêter.

Cela est entre autres dû aux techniques employées par les réseaux pour nous faire rester le plus longtemps possible sur leur plateforme (les fameux “dark patterns”). C'est ainsi que la développeuse Lyra Rebane a eu l'idée de reprendre ces dark patterns à des fins utiles. Vous ne voulez plus perdre votre temps devant des vidéos de chats mignons ou de challenges ridicules ? Utilisez vos quelques minutes de pause pour apprendre de nouvelles choses sur le monde grâce à Xikipedia.

Sur le même sujet — Wikipédia : elle écrit des centaines de faux articles pendant des années sans se faire démasquer

Cette version condensée de Wikipedia livre de petits shots d'apprentissage

Comme son nom l'indique, Xikipedia est une version alternative de Wikipedia qui s'inspire grandement du fonctionnement des réseaux sociaux. Lorsque vous vous rendez sur le site, ce dernier commence par vous demander quels sont vos centres d'intérêts : musique, sport, politique, etc. Vous pouvez également entrer vous-même des loisirs personnalisés. Vous l'aurez compris, il s'agit ici de dire à l'algorithme quel type de contenu vous montrer pour commencer, à l'instar de ce que font X (anciennement Twitter) ou encore TikTok.

Une fois chose faite, Xikipedia affiche alors des sortes de tweets tout droit tirés d'articles de Wikipedia. En seulement quelques caractères, vous pouvez ainsi apprendre quelque chose de nouveau. Si l'information vous plaît, il est possible de liker le post pour que la plateforme en affiche plus de ce type. En cliquant dessus, vous êtes redirigé vers l'article complet si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet. Autant dire qu'il est très facile de tomber dans le rabbit hole et de “perdre” plusieurs minutes sans s'en rendre compte. Diablement efficace.


La rédaction vous conseille aussi...

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter

Chaque jour, le meilleur de Phonandroid dans votre boite mail !

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Google Home bétonne ses capacités d’automatisation et corrige le défaut le plus agaçant des caméras

De l’amour à la haine il n’y a qu’un pas, et Google Home l’expérimente régulièrement. Parallèlement aux nombreuses frictions, le géant de la tech s’échine à améliorer l’expérience utilisateur en…

Les nouveaux HUAWEI FreeClip 2 sont faits pour les sportifs (et ils sont à -30€)

HUAWEI lance les FreeClip 2 en France à 199,99€. Ces écouteurs ouverts sont parfaits pour les sportifs avec leur format qui laisse entendre l’environnement, leur résistance IP57 et leur autonomie…

Vous ne voulez pas d’IA ? Firefox va bientôt vous permettre de tout couper d’un clic

L’intelligence artificielle s’est invitée partout, même dans votre navigateur. Mozilla a décidé de laisser le choix aux utilisateurs de Firefox. Un nouveau bouton va bientôt permettre de tout désactiver en…

Quand se passe Stranger Things Tales From ’85 par rapport à la série ?

Les fans de Stranger Things ont a peine eu le temps de dire adieu à leurs personnages préférés que déjà on leur annonce une nouvelle série. Voici quand ses événements…

Une horloge cachée dans des cristaux retrace l’évolution du continent australien

En Australie, de minuscules cristaux enfouis dans le sol gardent les traces du temps. Marqués par des rayons venus de l’espace, ils forment une horloge naturelle. Grâce à elle, les…

Voici à quoi ressemblent les nouveaux écouteurs sans fil WF-1000XM6 de Sony

Presque trois ans après les WF-1000XM5, Sony devrait renouveler ses écouteurs sans fil avec les WF-1000XM6, dont on a de premiers visuels. Sony pourrait bien être sur le point d’annoncer…

Les VPN interdits en France ? Le gouvernement apporte des précisions

Le gouvernement donne des précisions sur ses intentions de réguler les VPN. Il rejette l’idée d’une interdiction totale, mais reste discret quant à l’instauration de mesures contraignantes. En fin de…

Les nouvelles TV OLED de Samsung sont compatibles Nvidia G-SYNC, belle surprise pour les joueurs

Les joueurs vont pouvoir s’en donner à cœur joie, Samsung annonce l’intégration de la technologie Nvidia G-SYNC dans de nouveaux moniteurs et téléviseurs.  Samsung annonce la compatibilité de plusieurs de…

TV

Grosse baisse de prix sur Surfshark : le VPN est encore plus abordable grâce à cette offre à durée limitée

Les prix de Surfshark sont en forte baisse, grâce à une offre à durée limitée. Le VPN fait actuellement l’objet d’une réduction allant jusqu’à 87%, avec 3 mois offerts en…

L’un des meilleurs émulateurs Switch devient vraiment indispensable grâce sa dernière mise à jour

Les émulateurs Switch continuent de recevoir régulièrement des mises à jour et la dernière de Citron est tout bonnement révolutionnaire. Celle-ci vient en effet ajouter deux fonctionnalités qui vont certainement…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.