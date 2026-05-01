Ce bonus astronomique pousse Elon Musk à coloniser Mars à tout prix

SpaceX vient de lier la rémunération d'Elon Musk à un objectif vertigineux. Pour toucher sa prime, le milliardaire doit établir une colonie humaine d'un million d'habitants sur Mars. Ce pari ressemble davantage à un défi de science-fiction qu'à une clause contractuelle ordinaire.

Mars
Crédits : 123RF

La conquête spatiale s'est imposée comme l'une des grandes ambitions du siècle. Elon Musk a construit SpaceX autour d'un objectif déclaré depuis des années. Il veut envoyer un million d'êtres humains sur Mars et y ériger une civilisation autonome. Son calendrier pour coloniser la planète rouge s'est toutefois révélé plus optimiste que la réalité ne le permettait. La fusée Starship, pièce maîtresse du projet, accumule les reports. Les premières missions non habitées vers notre voisine rouge ne sont pas encore garanties.

Dans ce contexte d'ambitions affichées, SpaceX prépare aussi son entrée en Bourse. Les annonces ambitieuses d'Elon Musk se sont multipliées ces derniers mois, de l'intelligence artificielle générale aux robots humanoïdes. Le conseil d'administration de l'entreprise a approuvé un plan de rémunération inédit pour son fondateur. Les objectifs fixés sont à la hauteur de sa réputation.

SpaceX offre à Elon Musk 200 millions d'actions s'il pose un million d'humains sur Mars

Le plan est simple sur le papier. Reuters a révélé les détails de ce dossier en consultant un document confidentiel déposé par SpaceX auprès des autorités américaines. Elon Musk recevra 200 millions d'actions à droit de vote super-majoritaire si deux conditions sont réunies. La firme doit d'abord atteindre une valorisation de 7 500 milliards de dollars, soit environ 6 900 milliards d'euros. La société doit aussi avoir établi une colonie martienne d'au moins un million d'habitants. Un second volet prévoit 60,4 millions d'actions supplémentaires si SpaceX opère des centres de données spatiaux de 100 térawatts. Si ces seuils ne sont pas atteints, Elon Musk ne touchera pas une seule action.

SpaceX a déposé son dossier d'introduction en Bourse début avril. Un lancement est prévu fin juin, à environ 1 750 milliards de dollars, soit 1 600 milliards d'euros. Elon Musk a récemment réorienté les priorités de l'entreprise vers la Lune. Il a déclaré vouloir bâtir une cité lunaire autonome en moins d'une décennie. La colonisation de Mars nécessiterait quant à elle plus de vingt ans. Si la prime devait un jour être versée, il faudrait s'armer de patience. Resterait aussi à trouver un million de volontaires prêts à vivre à 54 millions de kilomètres de la Terre.


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