La PS6 améliorerait ce point crucial qui rend la PS5 inutilisable dans certains cas

Un nouveau brevet récemment déposé par Sony révèle ce qui pourrait bien être une grosse nouveauté pour la PS6. Si la technologie décrite se retrouve bel et bien dans la future console de Sony, celle-ci résoudrait un des plus gros défauts de la PS5.

La PS6 n'est même pas encore sortie que tout le monde se demande déjà si elle vaudra bien le coup d'être achetée. La console apportera sans nul doute de meilleures performances que la PS5, mais sans aucun jeu physique vendu dessus et le fait qu'elle coûtera très probablement plus de 1000 €, il va être difficile pour Sony de convaincre tout le monde. Le constructeur n'a donc pas le choix : il doit trouver d'autres arguments de vente.

Si l'on peut arguer que la PS5 déçoit sur son catalogue, difficile de nier que son hardware est une petite pépite. SSD magique, manette DualSense, lecteur de DVD (oups), ce ne sont pas les arguments qui manquent. Pour autant, la console se traîne un gros défaut. Sony déconseille en effet fortement de placer cette dernière à la verticale, conseillant plutôt à ceux qui souhaitent l'utiliser le plus longtemps possible de l'allonger sur le côté. Cette limitation est due à une chose très précise : son système de refroidissement.

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Comment la PS6 pourrait corriger le plus défaut de la PS5

La PS5 se refroidit grâce à du métal liquide, qui, si la console est placée à la verticale, peut s'échapper des tuyaux, voire, pire, entrer en contact avec d'autres composants. La PS5 Pro et les nouveaux modèles sortis depuis règlent quelque peu ce problème, mais il est essentiel pour Sony de le corriger complètement avec la PS6. Or, il se pourrait bien que le constructeur ait trouvé la solution.

Dans un récent brevet, celui-ci décrit un système de refroidissement composé là aussi de caléoducs et de dissipateur thermique, mais cette fois positionné de sorte à ce qu'ils puissent être orientés dans n'importe quelle position sans risquer une fuite de liquide. Autrement dit, la PS6 devrait bénéficier d'un meilleur système de refroidissement et donc de meilleures performances sur le long terme. Ce qui ne sera pas du luxe si les composants sont encore plus puissants.