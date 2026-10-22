La PS6 serait moins chère que la Xbox Helix, à quel prix faut-il s’attendre ?

Avec la crise de la mémoire, les prix de la prochaine génération de consoles seront tout sauf attractifs. Sony devrait réussir à vendre sa PS6 moins cher que la Xbox Helix de Microsoft.

Décidément très bavard en ce moment, le leaker Kepler_L2 partage de nouvelles informations concernant les prix de la prochaine génération de consoles. Selon ses dires, les coûts de production de la future PS6 seraient inférieurs d’environ 200 $ à ceux de la Xbox Helix. On peut donc s’attendre à ce que la prochaine PlayStation de salon coûte moins cher que le produit de Microsoft, qui semble viser le très haut de gamme. Ce qui est logique, vu que la Xbox Helix serait plus puissante que la PS6.

Cette source nous avait déjà appris que la RAM et le stockage de la PS6 représenteraient à eux seuls 680 $ pour la PS6. On estimait alors qu’en ajoutant la puce personnalisée AMD et les autres composants, la PS6 coûterait sans doute plus de 1 000 $. Le média Fortune a quant à lui annoncé que la Xbox Helix serait commercialisée entre 1 200 et 1 800 $. Une fourchette large, mais avec les nouvelles déclarations de Kepler_L2, cela nous indique que la PS6 pourrait être vendue entre 1 000 et 1 600 $.

Une PS6 moins chère, mais aussi moins puissante que la Xbox Helix ?

Face à ces chiffres colossaux, de nombreuses personnes ont critiqué les leakers, estimant qu’il est impossible qu’une console, censée être une porte vers un écosystème, soit vendu aussi cher. “Les gens doivent vraiment comprendre que concevoir une console est un processus de plus de 5 ans. Sony et Microsoft n’ont jamais eu l’intention de sortir des consoles à plus de 1 000 $. Il n’y avait tout simplement aucun moyen qu’ils aient pu anticiper que les prix de la RAM/NAND seraient multipliés par 5”, leur répond Kepler_L2.

Historiquement, les constructeurs ont eu tendance à subventionner les consoles pour en faire baisser le prix. La stratégie était d’inonder le marché pour s’imposer auprès des consommateurs, et de récupérer la différence et au-delà grâce aux ventes de jeux, et plus tard grâce aux abonnements pour le jeu multi et pour accéder à un catalogue de titres.

Mais la mémoire se faisant rare, PlayStation et Xbox ne devraient pas faire autant d’efforts que par le passé. Surtout que dans le cas de Xbox, Helix devrait permettre de jouer à ses jeux PC d’autres stores, limitant les revenus générés par la vente de jeux et services. Même Sony a déjà fait savoir ne plus vouloir vendre du matériel à perte.