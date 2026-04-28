La PS6 pourrait supporter le path tracing à 60 fps, vraiment ?

Grâce à son GPU basé sur la nouvelle architecture RDNA 5 d'AMD, la PS6 pourrait être capable de faire tourner des jeux en 60 fps avec le path tracing.

Après des années à mettre en avant le ray tracing, les développeurs de jeux et les fabricants de GPU n'ont désormais plus d'yeux que pour le path tracing, une technologie encore plus ambitieuse et gourmande en ressources pour calculer la trajectoire de la lumière. Sur PC, il faut une configuration haut de gamme pour bénéficier du path tracing sur les titres AAA. Sur console, le ray tracing a encore du mal à s'imposer, ne parlons donc pas de path tracing. Mais la génération à venir pourrait faire évoluer la situation.

Dans une récente vidéo, les experts de Digital Foundry sont revenus sur le fait que le studio Codemasters a réussi à faire tourner son jeu F1 25 sur PS5 Pro avec le path tracing activé à 30 images par seconde lors d'une démonstration à la GDC 26. Une telle prouesse a été rendue possible par une série d'optimisations et l'usage du PSSR 2. Le rendu était calculé nativement en 1080 p avant d'être mis à l'échelle en 4K. Avant cette démo, on ne pensait pas qu'une console puisse atteindre un tel framerate sur ce type de jeu avec le path tracing.

PS6 : du path tracing en 60 fps avec l'aide du PSSR ?

Cela ne veut pas dire que le path tracing va s'imposer sur PS5 Pro, mais il s'agit d'une très bonne nouvelle en ce qui concerne la PS6. Digital Foundry estime que le GPU de la prochaine console de Sony, basée sur la nouvelle architecture RDNA 5 d'AMD (prévue pour 2027), devrait être capable de prendre en charge le path tracing dans de bonnes conditions. Il prédit même qu'avec le PSSR (on devrait passer à la version 3 avec la PS6), la machine devrait pouvoir atteindre les 60 fps en path tracing.

KeplerL2, un leaker réputé spécialisé dans AMD, se montre toutefois moins optimiste. D'après lui, il ne devrait effectivement pas y avoir de problème au niveau du GPU pour jouer sur la PS6 en path tracing à un framerate élevé. Il doute par contre des capacités du CPU, qui pourraient limiter les ambitions des développeurs, surtout si les jeux doivent assurer leur compatibilité avec la PS6 portable.