Sony prépare une nouvelle console portable, lancement prévu avec la PS6 ?

Les consoles portables de Sony ont toujours connu une importante popularité sur le marché, et il semblerait que le géant nippon se prépare désormais à lancer une toute nouvelle génération.

Dans une nouvelle vidéo postée sur YouTube, Moore’s Law Is Dead vient de dévoiler que Sony travaille déjà activement sur une toute nouvelle console portable, mais son développement en serait encore à ses débuts. Le Youtubeur l’appelle pour l’instant la PlayStation « Vita 2 », mais comme avec les fuites actuelles sur la « Nintendo Switch 2 », il est très peu probable que la version finale de la console porte ce nom.

La console portable ne serait pas prévue avant au moins 2 ans, et certains développeurs ont déjà affirmé au Youtubeur qu’elle pourrait faire partie de la famille de la PS6. Il est donc possible que l’appareil sorte aux côtés de la console de salon, et se place comme une alternative moins puissante, mais surtout portable.

Que sait-on au sujet de la prochaine PlayStation portable ?

D’après les informations recueillies par Moore’s Law Is Dead, AMD serait déjà en train de concevoir un processeur utilisant 18 CU pour la PlayStation « Vita 2 ». Elle serait ainsi entièrement rétrocompatible avec l’ensemble des jeux PS4.

On pourrait également espérer voir quelques jeux PS5 sur la console, mais ceux-ci devront vraisemblablement être testés un par un et recevoir des mises à jour pour optimiser leurs performances pour cette console moins puissante. Les jeux tourneraient également à des définitions inférieures, puisque la console portable sera loin d’être aussi véloce que l’actuelle PS5.

Au niveau de son design, il est probable que Sony s’inspire de son récent PlayStation Portal, cet accessoire qui permet de jouer aux jeux PS5 à distance. Il pourrait donc s’agir d’une version plus imposante que le PlayStation Portal. Elle devra embarquer le matériel nécessaire pour faire fonctionner nativement des jeux, plutôt que de se contenter de les diffuser sur l’écran depuis sa console de salon.

Il reste maintenant à voir quand Sony pourrait lancer cette nouvelle console. Évidemment, il s’agit là d’informations très précoces par rapport au développement de l’appareil, donc les plans pourraient changer d’ici l’annonce. Il faut donc pour l’instant prendre les informations de Moore’s Law Is Dead avec de grosses pincettes. Si vous souhaitez en apprendre davantage, vous pouvez visionner sa vidéo sur le sujet ci-dessous.