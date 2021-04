Les précommandes pour la PS5 viennent tout juste d'ouvrir en Chine, six mois après le lancement de la console aux États-Unis et en Europe. Les premières livraisons débuteront dès le 15 mai 2021. La version avec lecteur Blu-Ray sera proposée à 3899 yuans, soit 496 €.

Comme le dit l'adage, mieux vaut tard que jamais. Les précommandes pour la PS5 viennent d'ouvrir en Chine, quasiment six mois après le lancement de la console next-gen aux États-Unis et Europe. Sony vient d'officialiser la nouvelle ce jeudi 29 avril 2021, et d'après les indications du constructeur, les premières livraisons débuteront dès le 15 mai 2021.

Concernant les prix, les tarifs seront similaires à ceux pratiqués en France notamment. La version avec lecteur Blu-Ray sera proposée à 3899 yuans (496 € après conversion), tandis que la PS5 Digital Edition sera elle affichée à 3099 yuans, soit 394 € environ. En annonçant l'arrivée imminente de la PS5 dans l'Empire du Milieu, Sony coiffe au poteau son principal concurrent : à savoir Microsoft et sa Xbox Series X.

Pour autant, le constructeur nippon ne devrait pas préserver son avance indéfiniment, Microsoft ayant reçu en fin d'année 2020 toutes les autorisations nécessaires pour lancer la Xbox Series X et Series S sur le marché chinois. Ce n'est donc qu'une question de temps avant que les deux machines fassent aussi leur entrée.

Une poignée de jeux disponibles au lancement

Ce marché étant soumis à des censures particulièrement fortes, de nombreux jeux ne seront pas disponibles au lancement. Les joueurs devront ainsi se contenter de Sackboy : A Big Adventure, Rachet & Clank : Rift Apart et Genshin Impact dans sa version optimisée PS5. Le Playstation Plus Collection sera lui aussi amputé de plusieurs jeux, au profit de titres plus “adaptés” à ce marché comme Final Fantasy XV, Gravity Rush 2, HellDivers, Horizon Zero Dawn, Journey, The Last Guardian ou encore Little Big Planet 3. Exit donc Days Gone, The Last of Us Remastered ou encore God of War.

Contrairement à ce que l'on pourrait penser, la Xbox Series X ne sera pas la principale concurrente de la PS5, mais plutôt la Nintendo Switch comme l'explique le spécialiste du marché chinois Daniel Ahmad dans les colonnes du site CNBC. “La Playstation 5 devra faire face à la concurrence de la Nintendo Switch en Chine continentale, qui a été la console plus la vendue dans le pays à ce jour (ndrl : 1 million de consoles écoulées en janvier 2021). La nature hybride de la Switch, les fonctions de jeu social de haute qualité ont contribué à son succès en Chine”, précise-t-il.

