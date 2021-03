Genshin Impact débarquera sur PS5 au printemps 2021

Genshin Impact, le dernier free-to-play à succès du studio miHoyo, débarquera sur PS5 au printemps 2021 en 4K et 60 FPS. Cette version optimisée pour la dernière console de Sony bénéficiera également de temps de chargement réduits, grâce au SSD de la machine.

Genshin Impact, le dernier free-to-play et succès planétaire de miHoyo, va faire peau neuve sur PS5 au printemps 2021. Le jeu, sorti initialement sur PS4, PC, Android et iOS ce 28 septembre 2020, va donc profiter de la puissance de la dernière console de Sony pour s'afficher sous son meilleur jour.

Sans surprise, cette version optimisée bénéficiera d'un framerate amélioré en 60 ou 120 images par seconde (cela reste à préciser par l'éditeur). Il sera également possible de profiter du titre en 4K, tandis que le SSD de la console permettra de réduire considérablement les temps de chargement.

“La Playstation 5 est une plateforme idéale pour améliorer le vaste monde ouvert de Genshin Impact, permettant à l'équipe d'incorporer plus de détails et d'idées dans le jeu, que ce soit maintenant ou dans un futur proche. C'est pourquoi nous nous efforçons de proposer une version native Playstation 5 du jeu à nos joueurs dès que possible”, assure Forrest Liu, président de miHoyo.

Découvrez la bande-annonce de Genshin Impact sur PS5

Pour l'occasion, le studio basé à Shanghai nous gratifie d'une nouvelle bande-annonce de la version PS5 de Genshin Impact. Vous pourrez ainsi avoir un premier aperçu de cette mouture PS5, qui semble effectivement offrir une fluidité exemplaire. Pour rappel, Genshin Impact n'est pas le premier titre à être décliné dans une version PS5 ou à profiter de nouvelles fonctionnalités grâce à la puissance de la console.

C'est notamment le cas de Days Gone (jouable en 4K 60 FPS), d'Assassin's Creed Valhalla (4K 60 FPS), de God of War (4K 60 FPS) ou encore de Ghost of Tsushima pour ne citer qu'eux. Du côté des free-to-play, Fortnite est l'un des premiers à avoir pris le virage de la 4K 60 FPS sur PS5. Les joueurs attendent toujours la mise à jour PS5 pour certains titres gratuits, à l'instar d'Apex Legends par exemple. Les développeurs du jeu de chez Respawn Entertainment ont promis du 120 FPS sur PS5 et Xbox Series X.

