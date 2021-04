Des chaussures Nike sur le thème de la PlayStation 5 arrivent le mois prochain

Sony et Nike étendent leur collaboration avec les baskets PS5 dont le lancement est apparemment prévu pour le mois prochain. La chaussure PG 5 x PS5 sera proposée en deux coloris différents, à un prix de 110 dollars.

Outre la PlayStation 5, la prochaine denrée rare pourrait être un produit fabriqué par Nike. En effet, selon le compte Instagram LaceUpHK, l'équipementier sportif veut approfondir sa coopération avec Sony et souhaite maintenant proposer des baskets PS5. En 2018, Sony et Nike s’étaient déjà associés au basketteur Paul George pour sortir la basket PG 2.5 sur le thème de la PlayStation, agrémentée d'une LED dans le logo Sony.

Nike et la star de la NBA Paul George ont dévoilé leurs nouvelles baskets conçues en collaboration avec Sony. Le joueur des Los Angeles Clippers a annoncé deux nouveaux modèles de baskets sur le thème de la PS5. La chaussure PG 5 x PS5 sera vendue en deux coloris différents, l'un avec le traditionnel bleu PlayStation comme couleur dominante, tandis que l'autre modèle mettra en avant les couleurs blanches de la console PlayStation 5.

La disponibilité devrait être très limitée

Les stocks des baskets précédentes issues de la collaboration entre PlayStation et Nike ont été extrêmement limités, donc on imagine que votre chance d'acheter une paire est au moins aussi faible que d'obtenir une véritable PlayStation 5 en ce moment.

Des détails concernant leur disponibilité ont également été révélés. Ces baskets devraient arriver chez certains détaillants et sur Nike.com en mai prochain au prix de 110 dollars et sous les codes de style suivants : CZ0099-400 et CZ0099-100. Pour l’instant, on ne connait pas encore le prix en euros ni le nombre de baskets qui seront produites. Cependant, tout comme la PS5, on imagine que les stocks seront très limités et que des ruptures de stock très rapides sont à prévoir.

Nike n’est pas leur seul fabricant de chaussures à s’être déjà associé à Sony. En effet, nous avions pu voir des baskets PlayStation produites par Zara au prix de 36 euros, soit plus de trois fois moins cher que les baskets de Nike. Même si celles-ci n’avaient pas fait l’unanimité, elles avaient rapidement été en rupture de stock.

