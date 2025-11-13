La PS5 sera à un prix jamais vu auparavant pour le Black Friday, ça sera le moment de craquer

Si les rumeurs disent vrai, Sony prépare des promotions extrêmemnt intéressants pour ses PS5 à l'occasion du Black Friday. En effet, les consoles pourraient tomber à des prix inédits depuis leur sortie. Une aubaine pour tous ceux qui attendent le bon moment pour enfin l'acheter.

Vous êtes peut-être un acheteur prudent. Auquel cas, vous ne vous ruez jamais sur un produit à sa sortie, attendant plutôt les tests et, surtout, les inévitables promotions. Seulement voilà, cette stratégie ne s'est pas vraiment montrée payante au sujet de la PS5. Depuis sa sortie, Sony a augmenté son prix non pas une fois, mais deux fois. Autant dire qu'il vaudra mieux ne pas trop hésiter lorsque la prochaine occasion se présentera.

Or, justement, cela ne devrait pas trop tarder. Le Black Friday approchant à grand pas, les constructeurs préparent actuellement leur stratégie de promotions. Sony ne fait pas exception à la règle et, de fait, ses consoles devraient bien voir leur prix baisser le temps d'une journée. Et pas qu'un peu. D'après nos confrères de Dealabs, qui visent généralement juste sur ces sujets, on pourrait voir des promotions allant jusqu'à 150€ sur les PS5.

Sur le même sujet – PS4, PS5 : cette nouveauté va complétement changer la manière dont vous choisissez vos jeux (et ce n’est pas forcément une bonne nouvelle)

La PS5 va voir son prix chuter pour le Black Friday

Cette gigantesque promotion devrait concerner la PS5 version digitale (sans lecteur de disques), la faisant ainsi chuter à 349€. Ce qui est légèrement ironique, puisque l'on se plaignait hier de voir une PS5 à 350€ sortir uniquement au Japon. Les PS5 Standard et Pro devraient quant à elle voir leur prix chuter de 100€ respectivement. Voici un récapitulatif des prix attendus par Dealabs pour le Black Friday :

PS5 Standard : 449 € au lieu de 549 €



: 449 € au lieu de 549 € PS5 digitale : 349 € au lieu de 499 €

: 349 € au lieu de 499 € PS5 Pro : 699 € au lieu de 799 €

Cela fait sens pour Sony d'appliquer de telles promotions. Si l'on en croit les récentes rumeurs, la PS6 devrait être lancée en 2027, soit d'ici deux ans. Autant de temps pour Sony d'écouler son stock de PS5, et inciter les joueurs à passer à la génération suivante une fois celle-ci disponible.

Source : Dealabs