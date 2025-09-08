Pour la PS6, Sony devrait refaire ce choix pourtant contesté sur la PS5 Pro et la PS5 Slim

La PS6 va-t-elle lire les jeux physiques ou passer au 100 % dématérialisé ? Un lecteur de disque serait bien prévu, mais optionnel et amovible, comme sur la PS5 Pro et la PS5 Slim.

Sony a fait des choix critiqués par les joueurs sur cette génération de consoles. Sans parler des hausses de prix de la PS5, le constructeur a lancé un nouveau concept pour sa PS5 Slim et sa PS5 Pro, sorties quelques années après la PS5 Fat d'origine : un lecteur de disque amovible, disponible en option. Les consommateurs avaient été d'autant plus étonnés de cette initiative dans le cas de la PS5 Pro, vendue à un tarif très élevé. Malgré les reproches, la marque en semble satisfaite, puisqu'elle remettrait le couvert avec la PS6.

L'information provient d'Insider Gaming, qui avait déjà annoncé l'existence d'un tel système avant le lancement de la PS5 Slim. Le média explique que, comme pour la PS5 Slim et la PS5 Pro, les clients pourront choisir d'acheter la PS6 nue, sans lecteur, en 100 % dématérialisé, ou bien avec un lecteur de disque amovible inclus pour pouvoir utiliser des titres au format physique. Le lecteur de disque amovible devrait aussi être commercialisé à part comme accessoire pour permettre à ceux qui ont choisi l'édition numérique de changer d'avis et de lire des jeux physiques.

Un lecteur de disque amovible pour la PS6, comme la PS5 Pro et la PS5 Slim

Sony a encore le temps de changer d'avis puisque la PS6 n'est pas attendue avant novembre 2027. Mais les sources d'Insider Gaming estiment qu'il est très improbable que la firme nippone fasse volte-face. Le principe de disque amovible est très populaire en interne, car il permet de réduire les coûts de fabrication et d'expédition des appareils. Sony peut aussi de cette manière baisser le prix d'entrée de la PS6, sans pour autant priver les joueurs définitivement de solution physique. Le lecteur de disque amovible est considéré comme un parfait compromis.

Au moins, la présence d'un lecteur de disque physique, même s'il est optionnel et n'est pas intégré directement à la console, signifie que Sony n'est pas encore prêt à passer au tout dématérialiser, ce qui pourrait bien survenir dans une prochaine génération.