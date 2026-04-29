Jouer à des jeux Steam sur sa PS5 ? C’est désormais possible grâce à ce hack qui transforme la console en PC Linux

Andy Nguyen a encore fait des siennes. Celui qui est à l'origine du jailbreak de la PS4 est revenu hier sur le devant de la scène en présentant un hack impressionnant de la PS5. Il est en effet parvenu à transformer la console en PC Linux (presque) complètement fonctionnel.

PS5

Si vous suivez la scène hacking côté PS5, le nom d'Andy Nguyen vous dit forcément quelque chose. Celui qui se fait appeler theflow0 n'a plus à faire ses preuves. À son actif, on compte un jailbreak de la PS5 jusqu'à la version 11 du firmware, un mod du PlayStation Portal qui le transforme en console portable ou encore, et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, un hack jusqu'ici resté de confidentiel de la PS5.

À l'époque, Andy Nguyen n'avait pas voulu partager sa méthode pour jailbreaker la dernière console de Sony, craignant (à raison) que cela permette à des pirates de faire tourner des jeux obtenus illégalement, ce qui nuirait très probablement à sa carrière chez Google. Mais en secret, celui-ci a continué à exploiter cette fameuse faille secrète. Faille qui lui a permis, en mars dernier, de parvenir à faire tourner une version stable de Linux sur la PS5.

Sur le même sujet — PS6 : vous n’aurez a priori pas besoin de jeter vos jeux PS4 et PS5 à la poubelle quand la console arrivera

Il est désormais possible de transformer sa PS5 en PC gaming sous Linux

Le hackeur avait alors posté une vidéo sur son compte X (anciennement Twitter), le montrant en train de faire tourner GTA V Enhanced Edition en 1440p en 60 FPS. Et avec du ray tracing, s'il vous plaît. Cette fois, Andy Nguyen a été d'humeur un peu plus partageuse. Il a publié son homebrew, sobrement intitulé ps5-linux, sur Github. Vous pouvez donc théoriquement, vous  aussi, vous essayer à l'expérience.

Théoriquement, car dans la pratique, les choses sont un peu plus compliquées. Première limitation, l'exploit n'est compatible qu'avec les PS5 Phat, soit la version standard, et non les modèles Pro et Slim. Passe encore, la véritable contrainte se trouve au niveau du firmware. Seules les PS5 se trouvant encore sur une version du firmware entre 3.xx et 4.xx peuvent se transformer en PC Linux. Autant dire qu'il vaut mieux ne pas avoir installé une mise à jour récemment.

 


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