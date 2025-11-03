Samsung Galaxy S26 : sa date de lancement se précise enfin

Plusieurs rumeurs vont en ce sens depuis quelque temps : Samsung aurait retardé le lancement de son prochain flagship, le Galaxy S26. S’il était impossible de prédire, il y a encore quelques jours, quand sa présentation officielle aurait lieu, les choses semblent enfin se préciser. Voici quand les Galaxy S26 devraient sortir.

Le flot des spéculations autour du prochain Samsung Galaxy S26 ne semble pas vouloir se tarir. Alors que les utilisateurs sont nombreux à se montrer sceptiques face au prochain modèle phare de la marque sud-coréenne dépeint par de nombreuses rumeurs, une nouvelle fuite vient remettre une pièce dans la machine au sujet de sa date de lancement.

Si les rumeurs s’accordaient pour dire que le lancement de la série Galaxy S26 aurait été retardé par Samsung, aucune ne donnait de date précise. Les plus pessimistes, comme le média grec TechManiacs, tablaient sur une présentation en mars 2026 ; là où les plus optimistes évoquaient février. D’après une nouvelle fuite rapportée par nos confrères d’Android Authority, la marque sud-coréenne devrait finalement dévoiler sa prochaine gamme de smartphones haut de gamme fin février.

Voici quand Samsung devrait présenter le Galaxy S26

Le média coréen Money Today (relayé par Jukan sur X) vient de publier un nouveau rapport selon lequel Samsung devrait présenter sa série Galaxy S26 le 25 février 2026 à San Francisco, lors d’un événement Unpacked dont il a le secret. L’entreprise aurait même déjà amorcé les préparatifs.

La source sur laquelle s’appuie ce rapport de Money Today serait un responsable interne de l’entreprise sud-coréenne. Il aurait également évoqué au média un retour aux sources, rappelant que Samsung n’a pas organisé de Galaxy Unpacked à la Ville sur la Baie depuis le lancement de la série Galaxy S23 en 2023. Il aurait ajouté : « San Francisco étant devenue un centre majeur de la technologie liée à l’intelligence artificielle, c’est l’endroit idéal pour Samsung, qui a inauguré l’ère des smartphones dopés à l’IA, pour organiser son événement. »

Si cette date est vérifiée, cela ne retarderait que d’un mois la sortie du prochain flagship de Samsung, en comparaison avec ses prédécesseurs, les Galaxy S24 et S25, qui avaient été présentés au mois de janvier.

Ce retard serait dû à des ajustements internes dans la gamme, notamment concernant le Galaxy S26+. Selon des bruits de couloir, Samsung aurait décidé de supprimer ce modèle au profit de l’Edge, mais la marque aurait finalement rétropédalé face au succès mitigé du Samsung Galaxy S25 Edge. Quoi qu’il en soit, pour l’instant, cette date précise reste à prendre avec des pincettes tant que le principal intéressé – Samsung, donc – ne l’a pas confirmée.