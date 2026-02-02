Il ne vous reste plus que quelques heures pour profiter des promotions des soldes d’hiver. Vous cherchez un airfyrer puissant et compact ? L’innovant Ninja CRISPi est actuellement à prix cassé et, pour la fin des soldes, vous pouvez vous l’offrir à 98,99 € au lieu de 179,99 € grâce au code PANINJA10.

Ninja a révolutionné le marché des friteuses sans huile en proposant des modèles puissants et innovants à prix accessibles. C’est le cas du modèle CRISPi qui change complètement le design du airfryer avec son unité chauffante qui se pose directement sur les contenants en verre.

Pour la fin des soldes, vous pouvez vous offrir ce airfryer à prix cassé puisqu'il passe à 98,99 € au lieu de 179,99 € dans sa version Cerise

Boulanger propose également de belles offres sur les autres airfryers Ninja CRISPi. Vous pouvez par exemple avoir le NINJA CRISPi Vert Sauge à 109,99€ seulement alors que son prix récent le plus bas était de 129,99 €. C'est un excellent prix pour ce modèle 4-en-1 !

Pourquoi faut-il craquer pour le airfryer Ninja CRISPi ?

Le Ninja CRISPi est une friteuse sans huile puissante et compact. Elle se démarque par sa conception innovante qui change des modèles avec des tiroirs. Le concept ne change pas puisque c’est un airfryer qui vous offre une cuisson optimale et gourmande grâce à une circulation de l’air chaud à 360°. Mais le design a évolué puisque le Ninja CRISPi est dorénavant doté d’une unité chauffante qui se clipse au dessus de contenants en verre.

Ce modèle est fourni avec deux deux bacs de 3,8 L et 1,4 L qui vous donnent la possibilité soit de cuisiner pour toute la famille, soit de préparer des repas individuels. Comme les contenants ont des couvercles, vous pouvez facilement transporter vos plats avec vous au travail par exemple ou les ranger au réfrigérateur ou au congélateur pour les manger plus tard.

Les récipients en verre ont été conçus pour résister aux chocs thermiques et ils passent au lave-vaisselle. Par ailleurs, ils sont équipés de petits pieds pour pouvoir les poser directement sur votre table sans avoir peur de la bruler.

Enfin, le Ninja CRISPi embarque 4 modes différents pour un usage polyvalent. Vous pouvez ainsi frire sans huile mais aussi rôtir, réchauffer et maintenir au chaud.

