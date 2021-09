La manette Pulse Red pour Xbox Series est à très bon prix chez Leclerc

Si vous souhaitez vous équiper d'une manette sans fil pour une des deux consoles de jeu de Microsoft Xbox Series, sachez que le modèle Pulse Red est proposé à un très bon prix du coté de l'enseigne Leclerc. Alors qu'on la trouve généralement à 59,99 €, elle voit son prix chuter à 50,99 €. Une offre très intéressante à saisir au plus vite !

Alors que le bon plan Fnac sur la manette sans fil Xbox Series Pulse Red est toujours d'actualité, une autre enseigne la propose au même tarif. Il s'agit de Leclerc qui l'affiche également à 50,99 €. Alors que la Fnac propose un délai d'expédition sous réserve de disponibilité, sous 4 à 12 jours, Leclerc l'a en stock et garantie une livraison entre 2 et 4 jours. Un bon plan à ne pas rater pour les personnes qui ont réussi à mettre la main sur une Xbox Series X ou une Xbox Series S.

Concernant ses points forts, la manette Xbox Series est équipée de la technologie sans fil Bluetooth et d'une prise casque de 3,5 mm. Elle est dotée d'une croix multidirectionnelle pour une prise en main précise, d'une surface antidérapante sur les gâchettes et l’arrière de la manette et d'un bouton de partage dédié.

La manette donne la possibilité de jouer et de basculer rapidement entre appareils, notamment entre les consoles Xbox Series X et S, Xbox One, les PC tournant sous Windows 10 et les appareils fonctionnant sous Android. Enfin, si vous souhaitez vous équiper un peu plus, nous vous invitons à consulter notre guide d'achat sur les meilleurs accessoires pour la Xbox Series S et Series X.