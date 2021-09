La manette DualSense pour PS5 est de retour à 59,95 €

Retour de la manette DualSense pour PS5 à 59,95 € au lieu de 69,99 € en moyenne. C'est du coté des enseignes Amazon et Leclerc qu'i faut se tourner pour profiter de ce nouveau bon plan qui permet de s'équiper des coloris noir et blanc au meilleur prix du moment.

Si vous faites parti des personnes ayant réussi à acheter une PS5, vous désirez peut-être vous équipez à présent d'une ou plusieurs manettes supplémentaires. Grâce à ce bon plan Amazon et Leclerc, vous pouvez profiter d'une réduction de 10 € sur le coloris Midnight Black sorti en juin dernier et sur la DualSense blanche, disponible depuis la sortie de la console.

Il est possible de se les procurer au meilleur prix du marché, à 59,95 €. Une affaire à saisir au plus vite qui risque d'expirer à tout moment. Pour en revenir à la manette, la DualSense PS5 embarque un microphone et une sortie casque. La touche Create vous permet de capturer et diffuser vos moments de gaming les plus épiques.

L'accéléromètre et le gyroscope intégrés vous permettent de profiter de la détection de mouvements intuitive dans les jeux compatibles. Enfin, les nouvelles gâchettes adaptatives offrent différents niveaux de force et tension lorsque vous interagissez avec votre équipement et les environnements dans les jeux.

