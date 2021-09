La caméra HD pour PS5 avec son support est à son meilleur prix

Voici un bon plan qui va sûrement intéresser les possesseurs d'une PS5 ! Juste avant les French Days de la rentrée, la caméra HD à l'effigie de la console de Sony bénéficie d'une réduction de 27% chez Amazon. Et c'est tout simplement le meilleur prix constaté jusqu'à aujourd'hui.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Les French Days du mois de septembre 2021 auront lieu dès ce vendredi et les bonnes affaires dans le domaine du high-tech sont de plus en plus nombreuses.

Dans son rayon jeux vidéo, Amazon propose actuellement la caméra HD pour PS5 avec son support au tarif de 43,59 euros au lieu de 59,99 euros. Cela fait une remise immédiate de 16,40 euros de la part du géant de l'e-commerce. Pour information, il s'agit d'un article vendu et expédié par Amazon, éligible à la livraison gratuite à domicile.

Idéale pour enregistrer ses gameplay et partager ses parties sur les réseaux sociaux, cette caméra HD au design compact dispose de deux lentilles grand angle et d'une capture en 1080p. L'accessoire embarque aussi un outil de suppression d’arrière-plan qui permet notamment au joueur de s'ajouter aux vidéos image par image et de rogner l’arrière-plan. Enfin, le produit affiche des dimensions de 10 x 4,1 x 7,5 cm et un poids de 92 grammes environ.