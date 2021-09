Kena Bridge of Spirits : Cultura casse le prix de l’édition physique Deluxe

Très attendu pour cette fin septembre, Kena Bridge of Spirits tient ses promesses. Alors que la version dématérialisée est disponible depuis le 21 septembre 2021, celle physique (PS4 et PS5) n'arrive que le 19 novembre. Si vous ne l'avez pas encore précommandée, sachez que Cultura propose cette édition Deluxe au meilleur prix du web.

C'est un bon plan à saisir maintenant si comme beaucoup de joueurs, vous attendez avec impatience de mettre la main sur Kena Bridge of Spirits. Il est déjà possible de le télécharger sur PS4 et PS5, mais aussi sur PC via l'Epic Game Store. Mais de nombreux joueurs préfèrent attendre la version physique, le Kena Bridge of Spirits : Deluxe Edition dont la date de sortie est fixée au 19 novembre 2021.

Alors que son prix est de 49,99 € en temps normal, Cultura frappe un gros coup en proposant le jeu à 39,99 €, soit 10 € de moins que le tarif conseillé. Vous bénéficiez ainsi d'une réduction considérable de 20% pour le jeu qui vient juste de sortir. La Deluxe Edition de Kena Bridge of Spirits qui est exclusive à la version physique est en précommande pour le moment.

Chez Cultura, nous voyons que la date de livraison est fixée au 31 décembre 2021 aussi bien pour la version PS4 que PS5. Sauf erreur, le jeu devrait donc arriver un peu plus tard que prévu chez le marchand. Mais ce bon plan compense bien la frustration qui pourrait naître de l'attente.

Pour rappel, Kena Bridge of Spirits est un jeu d'action aventure dans lequel Kena, une jeune guide d'esprits, voyage jusqu'à un village abandonné pour rechercher le temple de la montagne sacrée. Une quête pleine de défis à relever dans un environnement où évoluent des esprits incontrôlables. L'expérience est saluée positivement par la critique.