Kindle Colorsoft : l’excellente liseuse avec écran couleur voit son prix chuter de 100 € pour le Prime Day, vite !

Comme chaque année, Amazon commence l’été en proposant de grosses promotions durant la courte période du Prime Day. C’est le meilleur moment pour vous faire plaisir sans vous ruiner. Vous cherchez une bonne liseuse ? Le géant du e-commerce propose actuellement la Kindle Colorsoft nouvelle génération à prix cassé.

Amazon Kindle Colorsoft

Les vacances d’été sont pour très bientôt. C’est le moment pour beaucoup de se détendre à la plage ou bien à la campagne. Et bien souvent, c’est l’occasion parfaite pour se remettre à la lecture. Mais plutôt que de s’encombrer avec des livres, vous pouvez acquérir une liseuse à écran couleur qui est actuellement à prix mini pendant le Prime Day : la Kindle Colorsoft nouvelle génération.

Cette année, le Prime Day d’Amazon se déroule du 23 au 26 juin 2026. Durant ces 4 jours, vous pouvez faire le plein de bonnes affaires grâce à des promotions sur de nombreux produits high-tech. Et les liseuses n’y échappent pas ! Mais attention, ces offres exceptionnelles sont réservées aux membres du programme Amazon Prime. Si vous n’êtes pas encore abonné, vous pouvez bénéficier de l’essai gratuit de 30 jours..

Cela vous permettra d’accéder à toutes les offres du Prime Day, y compris celle-ci. La Kindle Colorsoft nouvelle génération est normalement en vente à 269,99 €. Mais elle voit son prix chuter de 100 euros sur Amazon. Vous pouvez ainsi vous l’offrir pour seulement 169,99 €.

Kindle Colorsoft : la liseuse d’Amazon à écran couleur est en promotion pour le Prime Day

La Kindle Colorsoft est une liseuse haut de gamme compacte qui est dotée du nouvel écran antireflet Colorsoft 7 pouces qui offre un contraste élevé et des couleurs fidèles au papier. Vous pouvez ainsi lire des livres sans vous fatiguer les yeux mais aussi profiter des contenus en couleur comme les couvertures, les photos d’illustration mais aussi et surtout les bandes-dessinées, comics, mangas et romans graphiques.

Vous pouvez aussi utiliser cette liseuse couleur pour surligner des passages comme si vous utilisiez des stabilos de plusieurs couleurs. C’est super pratique pour les étudiants qui ne veulent pas abîmer leurs livres mais qui souhaitent pouvoir mettre en valeur simplement les passages les plus importants d’une œuvre. Par ailleurs, vous pouvez bien sûr modifier la taille et la largeur du texte selon vos préférences. Et grâce à l’éclairage intégré ajustable en luminosité et en teinte, vous pouvez l’utiliser aussi confortablement au soleil que dans le noir.

Le design de la Kindle Colorsoft est ultra fin pour pouvoir l’emporter dans n’importe quel sac. Et comme elle est certifiée IPX8, elle résiste à une immersion dans de l'eau douce jusqu'à 2 mètres de profondeur pendant 60 minutes. Vous ne craignez donc ni la pluie, ni une chute accidentelle dans une piscine ou dans une baignoire par exemple.

En ce qui concerne le stockage, cette liseuse embarque un espace de stockage de 16 Go. Vous pouvez donc emmener avec vous en vacances des milliers de livres numériques. Enfin, la Kindle Colorsoft bénéficie d’une autonomie qui peut atteindre les 8 semaines d’utilisation.


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