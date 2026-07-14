GoPro HERO13 Black : près de 200 € de réduction sur la plus célèbre action cam qui passe à petit prix !

Jusqu’au 19 juillet, c’est la Promo des vacances sur AliExpress. Vous pouvez avoir jusqu’à -60% sur le site. Vous pouvez par exemple trouver l’excellente GoPro HERO13 Black avec une réduction de prix impressionnante de 200 euros. On vous explique comment faire.

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Tout le monde connait la marque américaine GoPro. C’est l’une des rares entreprises qui a inventé un nouveau type de caméra : la caméra d’action ou action cam en anglais. Particulièrement appréciée des amateurs de sports extrêmes, la GoPro est aujourd’hui disponible dans sa 13ème génération. Et en ce moment, elle est à prix cassé sur AliExpress.

En effet, la GoPro HERO13 Black est normalement en vente au prix conseillé de 449,99 euros. Mais pendant les Soldes d’été, AliExpress la propose à 286,57 euros. Et si vous ajoutez le code promo PHDFRS30, le prix chute de 30 euros supplémentaires et passe à seulement 256,57 euros. En plus, la livraison est gratuite et rapide puisqu’elle se fait depuis un entrepôt basé en France. Que demander de plus ?

Pourquoi choisir la GoPro HERO13 Black ?

La GoPro HERO13 Black a beau être toute petite, elle est capable d’enregistrer des vidéos en 5,3K à 60 fps. Et si vous voulez faire des photos, pas de souci. Elle peut faire des clichés avec une résolution de 27 MP. L’autre point fort de ce modèle, c’est sa technologie de stabilisation HyperSmooth 6.0. C’est tout bonnement de la sorcellerie. Si vous fixez la caméra sur un VTT et que vous prenez des bosses dans tous les sens, vous obtiendrez une vidéo stable et agréable à regarder.

Grosse innovation de cette treizième génération de GoPro : vous avez maintenant la possibilité de changer le module optique en fonction de vos besoins. Vous pouvez vous procurer au choix : un objectif ultra grand-angle, un objectif macro, un module anamorphique ou bien un support pour filtres ND. Ainsi, la GoPro HERO13 Black offre une plus grande polyvalence en permettant de faire des plans autrefois impossibles avec une caméra d’action.

En plus, vous disposez de deux écrans de chaque côté de la caméra pour pouvoir avoir toujours un œil sur votre cadre, même si vous vous filmez en selfie. Bien évidemment, la GoPro HERO13 Black est étanche jusqu’à 10 mètres de profondeur sans caisson.

Finissons sur un excellent point : la batterie Enduro de 1900 mAh est jusqu’à 58% plus endurante que l’ancienne génération. Vous profitez donc d’une autonomie plus grande très appréciable.