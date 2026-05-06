La Galaxy Ring 2 n’arrive pas tout de suite, mais Samsung prépare de nombreuses améliorations

La nouvelle génération de bague connectée de Samsung devrait être lancée en 2027. La Galaxy Ring 2 serait plus autonome, précise et confortable.

En 2024, Samsung tentait sa chance sur le marché des bagues connectées avec sa Galaxy Ring. Pour une première itération, le produit s'est montré plutôt intéressant, mais pas exempt de tout défaut. On attend désormais une seconde génération qui vienne optimiser la formule. Si on pouvait espérer une sortie de la Galaxy Ring 2 cette année, il faudra se montrer un peu plus patient. Le média sud-coréen ETnews, réputé fiable, évoque un lancement pour début 2027, sans doute en même temps que les Galaxy S27.

Citant une source industrielle, le site indique que “ce successeur se concentre sur l'amélioration de l'autonomie, du confort et de la précision des capteurs”. L'emplacement des composants internes devrait être revu afin de réduire son épaisseur et son poids, pour un port plus confortable. La batterie devrait aussi tenir plus longtemps sur une charge. Samsung annonçait 7 jours d'autonomie pour le modèle actuel, nous avons plutôt mesuré 5-6 jours lors de nos tests. La Galaxy Ring 2 viserait 9 ou 10 jours d'endurance, se rapprochant de ce que peuvent proposer des marques concurrentes.

La Galaxy Ring 2 s'annonce prometteuse

Plus discret et plus commode à porter qu'une montre, surtout de nuit, un anneau connecté peut toutefois se montrer moins précis en matière de mesures de santé. Un problème, puisqu'il s'agit de sa fonction essentielle. Nous avions notamment relevé un suivi du sommeil perfectible sur la première Galaxy Ring. La prochaine bague pourrait embarquer des capteurs de température corporelle plus performants, offrir une meilleure précision de l'analyse du sommeil et fournir des informations plus complètes sur la santé cardiovasculaire.

Samsung plancherait aussi sur une fonction de mesure de la glycémie, mais celle-ci ne devrait pas être prête pour la Galaxy Ring 2. Il s'agirait d'un projet à plus long terme. L'entreprise veut s'imposer sur le marché de la santé connectée, qu'elle voit comme un important levier de croissance. Galaxy AI et Samsung Health sont des piliers de cette stratégie. Les futures Galaxy Ring pourraient par exemple aider à identifier les signes précoces de démence.