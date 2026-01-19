Cet anneau connecté vous aide à réduire vos migraines avec un plan personnalisé

L'anneau connecté Ultrahuman Ring Air s'apprête à recevoir une mise à jour dédiée à la prévention des migraines chroniques. Objectif : vous donner les clés pour parvenir à en diminuer la fréquence et l'intensité.

La santé au bout des doigts. Où plutôt autour du doigt. Voilà la promesse des anneaux connectés, accessoires existants depuis pas mal d'années maintenant, et popularisés par la sortie de la Galaxy Ring signée Samsung. Présentés comme plus précis que les montres, ils s'accompagnent parfois de fonctionnalité inédites capables de cibler certaines pathologies. C'est le cas de ce que proposera bientôt le Ultrahuman Ring Air.

Moins connu du grand public que Oura par exemple, Ultrahuman vient de dévoiler un partenariat avec les américains de chez Click Therapeutics. Le fruit de cette union s'appelle Migraine PowerPlug. Les PowerPlug sont un système d'options logicielles qu'un utilisateur peut ajouter à son anneau s'il le souhaite. Comme son nom l'indique, le Migraine PowerPlug cible le mal de tête, plus précisément dans sa version chronique.

Comment un anneau connecté peut aider à diminuer vos migraines chroniques

Click Therapeutics rappelle que la migraine touche plus d'un milliard de personnes à travers le monde. Avec un impact réel sur le quotidien tant la douleur qui en résulte peut s'avérer paralysante. Doté du Migraine PowerPlug, le Ultrahuman Ring Air va analyser les paramètres susceptibles d'avoir une influence sur le déclenchement du phénomène : sommeil, niveau de stress, d'hydratation, d'activités physiques… Fort des résultats, il va déduire les déclencheurs les plus probables du mal de crâne et établir un plan d'action pour agir dessus.

Lire aussi – Samsung Galaxy Ring : la mise à jour tant attendue pour corriger son gros problème de batterie capricieuse arrive enfin

Cela peut par exemple prendre la forme de rappels réguliers pour s'hydrater, faire du sport, ou encore d'un réajustement des heures de coucher. Le Migraine PowerPlug arrivera en Europe au printemps 2026. Il prendra la forme d'un abonnement payant dont le prix n'a pas encore été dévoilé. À titre de comparaison, d'autres PowerPlugs sont proposés à 39 ou 49 euros pour l'année, sachant que l'Ultrahuman Ring Air coûte 379 euros hors frais de port.