Et si votre prochain accessoire connecté n’était ni une bague ni une montre ?

Un nouvel accessoire connecté lié à la santé fait le buzz. Il ne s’agit ni d’une montre type Apple Watch, ni une bague type Oura ou Galaxy Ring. Sa nature est tout autre. Pourtant, il est capable d’observer des signaux biométriques qu’aucun autre produit n’est capable de suivre. Il s’appelle Lumia 2. Et voici à quoi il ressemble.

Les accessoires connectés liés à la santé se sont multipliés ces dernières années. Cela a démarré avec des trackers d’activité physique et des montres connectées. Ils suivent l’activité cardiaque et le taux d’oxygène dans le sang. Certains vont même un peu plus loin en proposant un ECG, le suivi de la température ou encore le stress, grâce à l’activité électrique cutanée. Le tout est compilé dans de belles applications. La Xiaomi Watch S4 en est un bon exemple.

Ces bracelets et montres ont récemment été rejoints par les bagues connectées. La plus célèbre est la Galaxy Ring de Samsung que nous avons testée dans nos colonnes. Mais ce n’était pas la seule, bien au contraire. Elle a largement été devancée par la Oura dont la quatrième génération est sortie en 2024, un peu avant le modèle de Samsung. Et parce que nous sommes de plus en plus demandeurs d’informations sur notre santé et notre bien-être, d’autres « form factors » vont apparaitre.

Après les montres, les bracelets et les bagues, voici le nouvel accessoire connecté

Parmi eux, les… boucles d’oreille ! Petit et discret, ce type d’accessoire est le nouveau form factor qui fait le buzz. Le modèle que vous pouvez découvrir ci-contre est le Lumia 2, créé par la société Lumia Health. Il s’agit d’une boucle dont le fermoir, un peu plus large que celui que vous trouvez sur un bijou standard, renferme toute l’électronique et l’intelligence. Sa spécialité : suivre l’activité sanguine qui arrive à la tête, mais aussi la qualité du sommeil, la température et des temps d’activité.

Ciblant principalement les femmes, Lumia 2 propose également le monitoring du cycle d’ovulation. À l’intérieur du fermoir, vous retrouvez une batterie dont l’autonomie annoncée varierait de 5 à 8 jours selon certains paramètres et l’activation de certaines fonctions. Tout est évidemment piloté depuis une application compatible iOS et Android. Il existe une dizaine de modèles différents, mais le fermoir est toujours le même. Le prix est au milieu de la fourchette des accessoires connectés : 250 dollars (pas de prix en euro pour l’instant). Un prix auquel s’ajoutent des frais d’abonnement (comme Oura) qui s’élèvent à 10 dollars par mois. Lumia 2 est en précommande.