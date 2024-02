La Fnac frappe fort avec une remise de 100€ sur l’iPhone 15 !

Ne manquez pas l'offre exceptionnelle de la Fnac sur l'iPhone 15 : une réduction de 100€ pour un temps limité sur le dernier bijou technologique d'Apple. On vous donne tous les détails de l'offre ci-dessous.

Grosse promotion chez la Fnac pendant quelques jours : l'enseigne propose une réduction exceptionnelle de -100€ sur l'iPhone 15. C'est une occasion en or de profiter de l'iPhone le plus récent sans se ruiner.

Grâce à cette offre, l'iPhone 15 est disponible pour 869€ au lieu de 969€. Et le Fnac ne s'arrête pas là ! Pour tout achat du smartphone avec une coque Apple, la Fnac vous propose une remise de -20% sur la coque. Comment en profiter ? Il suffit simplement d'ajouter les deux produits à votre panier avant le 31 mars prochain (inclus).

iPhone 15 : innovation et performances au rendez-vous

L'iPhone 15 incarne une révolution dans la technologie mobile, avec ses caractéristiques avant-gardistes et son design raffiné. Avec une capacité de stockage de 128 Go, il offre assez d'espace pour applications, photos et vidéos, sans compromettre les performances. Son écran Super Retina XDR de 6,1 pouces, d'une résolution de 2 556 x 1 179 pixels à 460 ppp, promet une expérience visuelle sans précédent. La technologie OLED tout écran, combinée à Dynamic Island, HDR, True Tone, et une large gamme de couleurs (P3), élève l'affichage à un niveau supérieur. La luminosité maximale de 2 000 nits en extérieur assure une visibilité parfaite même sous un soleil éclatant.

En photographie, l'iPhone 15 redéfinit les standards avec son double appareil photo avancé. Le capteur principal de 48 Mpx, soutenu par un système de stabilisation optique et 100 % de Focus Pixels, garantit des images super haute résolution. L'ultra grand-angle de 12 Mpx offre un champ de vision étendu, tandis que le téléobjectif 2x enrichit les prises de vue avec précision. La capacité vidéo ne reste pas en reste, offrant un enregistrement en 4K jusqu'à 60 i/s et un mode Cinématique en 4K HDR.

Sous le capot, la puce A16 Bionic anime l'iPhone 15. Ce processeur, avec son CPU 6 cœurs et son Neural Engine 16 cœurs, promet une efficacité et une performance de traitement exceptionnelles. iOS 17 enrichit l'expérience utilisateur avec ses nouvelles fonctionnalités et améliorations de sécurité et de confidentialité.

L'autonomie de la batterie impressionne, permettant jusqu'à 20 heures de lecture vidéo. La résistance à l'eau et à la poussière IP68, le support de double SIM (nano-SIM et eSIM), et une connectique USB Type C modernisent davantage l'expérience utilisateur. Les caractéristiques complémentaires, telles que le zoom optique 4x, le Flash True Tone, le Photonic Engine, et la recharge sans fil MagSafe, témoignent de l'engagement d'Apple à pousser les limites de la technologie mobile.

