Fnac/Darty baisse le prix du très bon Google Pixel 7 Pro

Les sites du groupe Fnac/Darty se sont associés pour permettre à leurs clients respectifs de se procurer le Pixel 7 Pro à un prix très attractif. Lors d'une vente flash, le smartphone de Google bénéficie d'une remise immédiate de 400 euros.

Après le Pixel 8 Pro en promotion chez Orange, c'est au tour de son prédécesseur de faire l'objet d'un deal intéressant sur les sites du groupe Fnac/Darty. Jusqu'au lundi 26 février 2024 à 13 heures, le Pixel 7 Pro proposé dans sa version 128 Go et son coloris blanc neige est à 499 euros au lieu de 899 euros ; soit une remise de 400 euros par rapport au prix conseillé du smartphone.

Lancé au cours de l'automne 2022, le smartphone de Google est équipé d'un écran de 6,7 pouces avec une définition de 3120 x 1440 pixels et du processeur Google Tensor G2. On retrouve également une mémoire vive de 12 Go de RAM, une batterie de 5000 mAh avec la charge rapide, le système d'exploitation mobile Android 13, la technologie sans fil Bluetooth 5.2, le NFC et la norme Wi-Fi 6E.

De son côté, l'APN du téléphone est composé d'un triple capteur 50 + 48 + 12 MP et d'un capteur frontal de 10,8 MP. Pour plus d'informations sur le smartphone, découvrez ou redécouvrez notre article lié au test du Google Pixel 7 Pro.