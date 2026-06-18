DJI Osmo Pocket 3 : avec ce code promo, la caméra chute à seulement 290 €, vite !

La caméra stabilisée Osmo Pocket 3 de DJI est la solution parfaite pour filmer vos voyages ou vos souvenirs de famille. Elle vous fera de magnifiques images quelque soit les circonstances. Et en ce moment sur AliExpress, vous pouvez l’avoir à un prix mini grâce à ce code promo cumulable avec la promotion déjà en cours. On vous explique tout !

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Le saviez-vous ? La marque DJI n’est pas seulement spécialisée dans les drones. En effet, le géant chinois s’est fait connaître avec ses premiers drones grand public. Mais depuis, DJI élargit chaque année son catalogue avec des nouveaux produits high-tech. Vous trouverez par exemple une excellente mini caméra stabilisée qui est déjà dans sa troisième génération et qui est en promotion sur AliExpress.

Ce modèle, c’est la DJI Osmo Pocket 3. Petite et légère, vous pourrez toujours l’avoir avec vous et elle intègre un stabilisateur pour avoir des images parfaites même quand vous êtes secoué dans tous les sens. Son prix de vente conseillé est de 539 euros. Mais elle est affichée sur AliExpress pour 320,11 euros. Si vous ajoutez à cela le code promo PHDFRS30, à renseigner dans votre panier, elle chute à seulement 290,11 euros. C’est un excellent prix pour pouvoir vous équiper avant les vacances d’été.

Pourquoi choisir la DJI Osmo Pocket 3 ?

Vous voulez filmer vos vacances pour avoir un souvenir de vos voyages et/ou de vos proches ? Vous filmez des VLOGs que vous postez sur les réseaux ? Alors c’est le moment d’investir dans une caméra magique qui va vous assurer de ne jamais rater vos plans. Cette caméra, c’est la DJI Osmo Pocket 3.

Contrairement aux autres caméras, elle dispose d’un stabilisateur intégré sur 3 axes. C’est un élément indispensable pour avoir une image nette et fluide même quand vous filmez en vous déplaçant. En plus, elle ne nécessite aucun réglage. Vous l’allumez et vous filmez. Rien de plus simple !

En ce qui concerne la caméra en elle-même, elle dispose d’un grand capteur CMOS 1 pouce capable de faire des vidéos en 4K jusqu’à 120 images par seconde. Vous pourrez directement voir ce que vous filmez depuis l’écran rotatif de 2 pouces qui se situe sur la poignée. Ce modèle profite en plus de la technologie ActiveTrack 6.0, conçue par DJI. Elle permet de suivre de façon autonome un sujet ou un visage. Ainsi, vous pouvez poser votre caméra pour qu’elle vous filme pendant que vous marchez. Vous resterez parfaitement cadré automatiquement.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN