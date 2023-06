La carte graphique MSI GeForce RTX 3060 Ventus 2X 12G OC est à prix canon pendant les soldes

Les soldes d’été se tiennent cette année du 28 juin au 25 juillet 2023. Durant cette période, de nombreux produits high-tech sont affichés à prix réduit. Rue du Commerce propose en ce moment la carte graphique MSI GeForce RTX 3060 dans sa version Ventus 2X 12G OC à seulement 279,90 €. Une occasion à ne pas manquer pour améliorer la configuration de son PC !

La carte graphique MSI GeForce RTX 3060 VENTUS 2X 12G OC a été conçue pour offrir des performances optimales en gaming. Grâce à elle, les jeux vidéo gourmands restent fluides, améliorant ainsi l’expérience de jeu et le rendu visuel est excellent, même en streaming.

Le GPU embarqué est le NVIDIA GEFORCE RTX 3060 cadencé par l’architecture Ampere 2ème génération qui dispose de coeurs RT 2ème génération et Tensor 3ème génération. Il offre notamment d’excellentes capacités pour le ray-tracing et peut faire tourner sans aucun problème les jeux les plus gourmands en Full HD. Avec 12 Go de mémoire dédiée GDDR6, ses 3 ports DisplayPort et son port HDMI, cette carte supporte l’affichage multiécrans (dans la limite de 4). Cette carte est aussi parfaitement adaptée pour faire du streaming. Son interface PCIe 4.0 permet également une plus grande rapidité d’exécution.

Par ailleurs, elle est dotée du système de refroidissement optimal Torx 3.0 avec deux ventilateurs qui disposent de 14 pales. Plusieurs pads thermiques sont également utilisés pour mieux transférer et dissiper la chaleur. Cela permet donc de ne pas perdre en performance après plusieurs heures de jeux acharnés. La technologie Zéro Frozr permet quand à elle d’arrêter les ventilateurs dès que la carte est suffisamment froide pour réduire les nuisances sonores quand vous utilisez votre ordinateur pour des tâches moins gourmandes en puissance.

Pour information, la carte MSI GeForce RTX 3060 Ventus 2X 12G OC est compatible avec l’API DirectX version 12 et le support OpenGL 4.6. Elle prend également en charge le procédé HDCP. Cela permet entre autres de bénéficier d’une qualité d’image optimale ainsi qu’un contrôle amélioré des flux numériques audio et vidéo de vos jeux en Haute Définition.

Durant les soldes d'été 2023, Rue du Commerce baisse le prix de cette carte graphique, qui passe ainsi de 329,90€ à seulement 279,90 €.

