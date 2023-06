Une imprimante HP peut être obtenue à moins de 100 euros chez Amazon. La HP LaserJet M209dw monofonction noir & blanc bénéficie d'une réduction totale de près de 80 euros pour atteindre un prix de revient de 99,90 euros.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

C'est à l'occasion d'une offre promotionnelle à durée indéterminée qu'Amazon propose une imprimante HP à prix réduit. En effet, la HP LaserJet M209dw avec 2 mois d'Instant ink inclus est vendue à 119,90 euros ; soit près de 60 euros moins cher par rapport au dernier tarif constaté avant la réduction.

Pour information, il s'agit d'une imprimante vendue et expédiée par Amazon qui est éligible à la livraison gratuite à domicile et au paiement en quatre fois sans frais. De plus, jusqu'au 31 juillet 2023, l'imprimante en question béénficie d'une offre de remboursement de 20 euros (voir conditions). L'imprimante LaserJet M209dw de HP revient donc à 99,90 euros.

Disponible dans un coloris blanc, la HP LaserJet M209dw est une imprimante monofonction conçue pour les professionnels et le télétravail. L'appareil dispose notamment d'une vitesse d'impression allant jusqu'à 29 ppm. Compatible avec les ordinateurs tournant sous Windows, macOS et Linux, l'imprimante signée HP embarque un port USB, un port Ethernet, le Wi-Fi et le Bluetooth. Enfin, le produit mesure 355 x 279,5 x 205 mm et affiche un poids estimé à 5,6 kilos.