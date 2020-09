Keynote Apple 2020 : quelles sont les nouveautés attendues ?

Le 15 septembre 2020, à 19 heures (heure française), Apple organisera sa keynote de la rentrée. Mais que faut-il vraiment attendre de cette conférence ? La firme peut-elle présenter tous les iPhone 12? Et surtout quels sont les autres produits attendus ? Voici un récapitulatif complet du programme prévisionnel de ce grand rendez-vous annuel de l’électronique grand public.

Cette semaine, deux sujets vont monopoliser l’actualité high-tech. La PlayStation 5 et les iPhone 12. En effet, Sony va enfin dévoiler tout ce qu’il faut savoir sur son duo de consoles. Une annonce qui aura lieu mercredi 16 septembre à 22 heures (heure française). Et d’autre part, la conférence annuelle de la rentrée d’Apple se déroulera demain, mardi 15 septembre. Elle démarrera à 19 heures. Et vous pourrez évidemment suivre (et commenter) avec nous toutes les annonces de la firme de Cupertino.

Comme chaque année, les pronostics vont bon train pour tenter de deviner quels seront les produits présentés par Apple lors de cette keynote de rentrée. Les années précédentes, nous n’avions aucun doute sur la présence de nouveaux iPhone. Mais, 2020 n’est pas une année comme les autres. L’épidémie de coronavirus a chamboulé certains plannings et des usines ont fermé pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Naturellement, cela a un impact sur Apple et sur les iPhone. Selon plusieurs fuites, les nouveaux smartphones marqués d’une pomme pourraient accuser un mois de retard… ou plus.

iPhone 12 : présents mais retardés ?

Dans ces conditions, les iPhone pourraient-ils être absents de cette keynote ? Ce n’est pas impossible. D’autant que certaines rumeurs affirment qu’une autre conférence pourrait avoir lieu en octobre 2020. Cependant, nous pensons que, à l’image de l’Apple Watch par exemple, les iPhone 12 pourraient être partiellement dévoilés demain, et n’arriver que bien plus tard dans les échoppes spécialisées.

Petit rappel sur les iPhone 12. La famille pourrait compter quatre membres cette année : deux « classiques » et deux « Pro ». Les deux premiers seraient l’iPhone 12 et l’iPhone 12 Mini, avec des écrans de 6,1 pouces et 5,45 pouces respectivement. Ils seraient équipés d’un nouveau chipset, de 4 Go de RAM et d’un équipement photo comptant trois capteurs. Les deux modèles Pro seraient les iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max. Ils se différencieraient par leur taille d’écran (6,1 pouces et 6,7 pouces), par leur volume de RAM (6 Go) et par leur équipement photo (un capteur LiDAR supplémentaire serait intégré). Trois paliers de stockage sont attendus, de 128 à 512 Go.

Apple Watch, iPad Air, AirPods Studio…

Deuxième famille de produits attendus : Apple Watch. La sixième génération de montre connectée est attendue demain sur scène. Une sixième génération qui ressemble esthétiquement à la quatrième, mais dont la fiche technique est assez différente. D’abord, l’écran de l’Apple Watch Series 6 serait microLED et non plus OLED. La batterie afficherait une capacité de 303,8 mAh, un petit gain vis-à-vis de l’Apple Watch Series 5. Cette nouvelle montre serait équipée de nouveaux capteurs biométriques : lecteur d’empreinte et oxymètre notamment.

Troisième famille de services : iPad. Selon Ming Chi Kuo, Apple devrait renouveler son iPad le plus léger. Celui-ci s’inspirerait de la gamme iPad Pro pour un châssis plus moderne. Il profiterait donc de quatre haut-parleurs et d’un écran de 10,8 pouces avec de très fines bordures. Comme pour les derniers iPad Pro, l’iPad Air serait équipé d’un port USB type-C et non Lightning. Le SoC serait l’A13 Bionic, que vous retrouvez dans l’iPhone 11. Et son prix devrait être assez agressif.

Quatrième famille de produit : AirPods. De nombreuses rumeurs évoquent le premier casque fermé d’Apple, l’AirPods Studio. En mai dernier, nous rapportions une fuite affirmant que l’accessoire audio serait entré en production, laissant entendre un lancement dans les prochaines semaines. Parmi les caractéristiques de ce produit qui concurrencera les casques à réduction de bruit active de Bose et Sony, l’AirPods Studio se démarquerait par une construction modulaire qui permet de changer certains éléments, notamment les coussins des écouteurs. Le prix : 349 dollars selon un leaker bien informé.

Apple One : les abonnements groupés façon Amazon Prime

Côté service, une seule nouveauté est attendue : Apple One. Sujet de nombreuses rumeurs, Apple One est un abonnement groupé de services. Il y a une base commune, Apple Music et Apple TV+, et plusieurs options (Apple News+, Apple Arcade et iCloud). L’idée est simple : le prix d’Apple One est inférieur au montant demandé pour chaque service séparé. Reste à savoir quelle sera l’économie réalisée par les clients Apple One et si le partage familial (pour Apple Music par exemple) est inclus.