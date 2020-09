Keynote Apple 2020 : comment suivre la conférence du 15 septembre 2020 à 19h ?

La keynote d’Apple débutera le mardi 15 septembre 2020 dès 19h. Lors de cette messe annuelle tant attendue, Tim Cook lèvera le voile sur une poignée de nouveaux produits, dont l’Apple Watch Series 6. Toute la rédaction de Phonandroid se mobilisera pour vous livrer toutes les informations disponibles en temps réel. On vous explique comment suivre la présentation avec nous.

Comme tous les ans, Apple organise une keynote dans le courant du mois de septembre. En règle générale, le géant californien en profite pour dévoiler une nouvelle génération d’iPhone. Cette année, les plans de la firme ont été bouleversés par la crise du coronavirus. Apple pourrait donc présenter les iPhone 12 lors d’une seconde conférence au mois d’octobre.

Quand et comment suivre la keynote Apple ?

Quand a lieu la keynote Apple ? : mardi 17 septembre 2020

: mardi 17 septembre 2020 À quelle heure le live va-t-il commencer ? : à 19h00 (heure française)

: à 19h00 (heure française) Comment suivre le live de la conférence ? : ici sur le site à l’aide de la vidéo YouTube juste en dessous

: ici sur le site à l’aide de la vidéo YouTube juste en dessous Combien de temps va durer le live ?: plus ou moins 2 heures

Que faut-il attendre de la keynote Apple 2020 ?

Néanmoins, d’autres produits ultra attendus sont au programme de la keynote. Apple devrait notamment dévoiler l’Apple Watch Series 6, une nouvelle génération de montres connectées. Aux dernières nouvelles, cette itération serait recouverte d’un écran MicroLED, permettrait de mesurer le taux d’oxygène dans le sang et de détecter les crises de panique.

Cette année, Apple proposerait aussi une Apple Watch SE, moins chère et moins sophistiquée. Parmi les autres produits attendus lors de la keynote, on trouve les Apple Airtags, des balises bluetooth permettant de retrouver des objets perdus, un nouvel iPad Air et le casque audio AirPods Studio. Enfin, Apple profiterait aussi de la conférence pour annoncer Apple One, un abonnement groupé de services.

Comme toujours, Apple permet de suivre la keynote en direct via son site officiel et sur une application dédiée sur l’Apple TV. En parallèle, Apple diffuse le live de la conférence sur YouTube (voir le lien ci-dessous). Rendez-vous à 19h00 pétantes ici même pour suivre avec nous la conférence d’Apple. En attendant, n’hésitez pas à laisser un petit commentaire ci-dessous pour nous dire ce que vous attendez de cette keynote un peu particulière.