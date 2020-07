iPad Air : Apple lancerait une tablette de 10,8″ moins chère d’ici fin 2020

Un nouvel iPad Air est dans les cartons d’Apple. D’après les dernières fuites, la tablette serait construite autour d’un écran de 10,8 pouces et sortirait d’ici la fin de l’année 2020. La marque californienne proposerait ce nouvel iPad à un prix inférieur de l’actuel iPad Air.

D’après les informations obtenues par Digitimes, Apple travaille actuellement sur un nouvel iPad Air. Citant « des sources proches de l’industrie », le média affirme que ce nouvel iPad milieu de gamme est recouvert d’un écran de 10,8 pouces, une diagonale encore inédite dans le catalogue d’Apple. L’analyste Ming-Chi Kuo abonde dans le même sens depuis plusieurs semaines.

SoC A13, écran 10,8″ et port USB-C…voici le futur iPad Air

Selon Digitimes, cette nouvelle génération d’iPad Air serait moins chère que la version précédente lancée en 2019. Actuellement, Apple commercialise l’iPad Air 2019 avec écran 10,5 pouces au prix de départ de 569 euros en France. La marque souhaiterait visiblement appliquer la même politique tarifaire qu’avec l’iPhone SE 2020, l’iPhone compact à 489€, afin de séduire un large panel d’acheteurs et asseoir sa domination sur le marché de la tablette.

Du reste, l’iPad Air 2020 serait alimenté par le SoC A13 Bionic gravé en 7 nm. Il s’agit du même chipset que celui qui équipe les iPhone 11, iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max. Enfin, Apple abandonnerait le port Lightning et opterait plutôt pour un port USB-C. Il s’agit du premier iPad milieu de gamme qui ne soit pas doté de la connectique propriétaire d’Apple. Sur le haut de gamme, la firme a déjà lancé deux générations d’iPad Pro avec un port USB-C.

Pour l’heure, on ignore si l’iPad Air sera équipé d’un lecteur d'empreintes digitales TouchID (comme son prédécesseur) ou d’une reconnaissance faciale Face ID. Une rumeur évoque aussi l’intégration d’un TouchID sous la dalle. On s’attend à ce qu’Apple présente le nouvel iPad Air lors de la keynote de septembre 2020. Lors de cette conférence, Apple dévoilera aussi les iPhone 12. On vous en dit plus dès que possible sur les prochains iPad. En attendant plus d’informations sur le plans d’Apple, n’hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

