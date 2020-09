Apple One : les bundles arriveront sur Android sans possibilité de gérer son compte

Apple prépare le lancement d’une offre multiservices appelée par les fuites Apple One. Cette offre, qui combine plusieurs abonnements, dont Apple TV+ et Apple Music, serait compatible avec la version Android de l’application de streaming musicale de la firme. Mais il ne serait possible d’y souscrire qu’à partir d’un produit sous iOS ou macOS.

Apple organise la semaine prochaine une keynote. Le 15 septembre prochain, à partir de 19 heures, retrouvez-nous en direct sur PhonAndroid pour tout savoir sur les produits que la firme de Cupertino présentera. Nous attendons bien évidemment les iPhone 12 même si la commercialisation pourrait être repoussée jusqu’en octobre. Nous attendons aussi un nouvel iPad Air, l’l’Apple Watch Series 6, sans oublier les AirPods Studios. Cette keynote devrait aussi être l’occasion pour Apple de confirmer l’arrivée d’Apple One.

Qu’est-ce qu’Apple One ? Depuis plus d’un an, les rumeurs affirment qu’Apple prépare des offres commerciales regroupant plusieurs services de contenu. Selon Bloomberg, les bundles auraient tous un tronc commun : Apple Music et Apple TV+. À cela s’ajouteraient plusieurs options : Apple News+, Apple Arcade ou iCloud. Et le but serait de proposer plusieurs services à un prix moindre que s’ils n’étaient achetés séparément.

L’arrivée d’Apple One n’est pas encore officielle. Mais les mentions dans les applications d’Apple se multiplient. D’abord dans la version beta iOS 13.5. Et cette semaine dans la dernière version de l’application Apple Music pour Android. Cette dernière, numérotée 3.4.0, a été décortiquée par nos confrères de 9to5Google. Et ils ont découvert dans son code plusieurs mentions relatives à Apple One et à « Aristotle », le nom de code du produit.

Compatible Android, mais pas entièrement

Deux informations importantes peuvent être déduites des lignes de codes de l’application. D’abord, Apple One sera « compatible » avec Android : les abonnés à une offre Apple One incluant Apple Music pourront profiter de l’application sur Android, sans payer un supplément. De là à penser que d’autres services Apple arriveront sur Android, voilà un pas que nous ne franchirons pas, même s’il ne serait pas illogique de retrouver Apple TV+ sur l’OS de Google (pour les mêmes raisons pour lesquelles Apple Music y est présent).

Deuxième information, les abonnés Apple Music ne pourront pas souscrire à une offre Apple One à partir d’un appareil Android. Ils ne pourront pas non plus gérer leurs options et renouveler leur abonnement. Le code source de l’application semble indiquer qu’un appareil iOS ou macOS soit nécessaire. Nous avons deux hypothèses pour expliquer cela.

Pas de souscription sous Android pour éviter la commission ?

Première hypothèse. Apple ne proposera pas tous ses produits sous Android. La présence d’Apple Music sur le Play Store est tactique, parce qu’un propriétaire d’un MacBook ou d’un iPad peut aussi avoir un smartphone Android. La firme, qui propose donc une continuité de service, s’attend donc à ce que ce client continue d’utiliser son appareil iOS ou macOS pour gérer son compte. Pas besoin donc d’inclure une option de paiement dans la version Android.

Seconde hypothèse. Apple ne souhaite pas reverser à Google la commission sur les achats intégrés. Commission qu’elle connaît bien puisque la firme l’applique aussi dans sa propre boutique, l’App Store. Une commission qui fait beaucoup parler d’elle depuis le début de l’affaire Fortnite.

Source : 9to5Google