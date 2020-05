AirPods Studio : le lancement du casque audio d’Apple est imminent

AirPods Studio, le premier casque audio d’Apple, vient d’entrer en production. Les premières unités seraient disponibles sur le marché dès la fin du mois de juin. Dans ces conditions, on s’attend à ce que la présentation du casque haut de gamme avec réduction de bruit active soit organisée dans les semaines à venir. On fait le point sur les dernières informations disponibles.

L’existence du AirPods Studio, le futur casque audio d’Apple à 349 dollars, se confirme. Mentionné à plusieurs reprises par des leakers, dont Jon Prosser, le casque sans fil vient d’entrer en production, rapporte Digitimes. D’après les informations relayées par le média taïwanais, la production de l’accessoire sera assurée par Goertek, une société chinoise de composants acoustiques, et Luxshare, un fabricant de composants chinois.

Apple démarre la production de son premier casque audio

La production du casque aurait lieu au Vietnam, précise Digitimes. Dans le but de réduire sa dépendance à la Chine, Apple a récemment décidé de délocaliser une partie de sa production au Vietnam. La firme de Cupertino y produit notamment les AirPods Pro. Dans la même optique, Apple va produire une partie de ses iPhone en Inde.

Les informations de Digitimes confirment le lancement imminent du casque. Comme l’assurait Jon Prosser, Apple pourrait bien présenter le AirPods Studio lors de la WWDC, la messe annuelle dédiée aux développeurs, du 22 juin 2020. Plus généralement, la présentation pourrait aussi avoir lieu dans le courant de l’été voire lors de la keynote de septembre 2020. Il n’est pas impossible qu’Apple décide de temporiser la présentation en fonction de la progression du coronavirus.

Quoi qu’il en soit, l’AirPods Studio ne tardera plus à venir concurrencer les Bose Headphones 700 et le casque Sony WH-1000XM3 sur le marché des meilleurs casques sans fil avec réduction de bruit active. Orienté haut de gamme, le casque d’Apple sera accompagné d’un coussinet et d’un arceau personnalisable grâce à un système de fixation magnétique. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d’informations, n’hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : Digitimes