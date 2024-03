Comment se protéger gratuitement contre les escroqueries en ligne ?

Face à l'augmentation des escroqueries en ligne et l’arrivée de l’Intelligence artificielle dans les tactiques des escrocs, Bitdefender introduit Scamio, un chatbot gratuit utilisant l'IA pour détecter les fraudes. Capable d'analyser emails, SMS, et plus, Scamio est accessible sans téléchargement, visant à protéger efficacement contre les escroqueries.

L'essor des escroqueries en ligne représente un véritable fléau dans notre société numérique, avec des conséquences financières et émotionnelles significatives pour les victimes. En 2023, les consommateurs ont signalé des pertes supérieures à 10 milliards de dollars dues à la fraude, marquant ainsi une augmentation de 14% par rapport à l'année précédente. Parmi les différents types d'escroqueries, les arnaques par usurpation d'identité ont été les plus coûteuses, avec des pertes déclarées de près de 2,7 milliards de dollars.

Et pour ceux qui penseraient que ce sont surtout les personnes âgées qui se font avoir : une étude de la FTC (Federal Trade Commission) a montré en 2023 que ce sont les jeunes adultes (20-29 ans) qui ont été plus fréquemment victimes de ces fraudes. Tout le monde doit donc faire attention et apprendre à se protéger contre ces pirates des temps modernes.

Stratégies et précautions pour naviguer en sécurité sur Internet

Et pour se prémunir contre les escroqueries en ligne, il est crucial de comprendre les méthodes les plus courantes utilisées par les fraudeurs. L’hameçonnage, par exemple, implique l'imitation d'entités légitimes pour voler des informations personnelles et bancaires. Les fraudeurs envoient souvent des emails ou des SMS semblant provenir d'organisations fiables, avec des liens vers de faux sites web pour récupérer vos données.

Les escroqueries par email et SMS exploitent également les fausses alertes de sécurité ou les offres trop belles pour être vraies pour attirer leurs victimes. Ces messages sont conçus pour créer un sentiment d'urgence, incitant les destinataires à agir rapidement sans vérification.

De plus, les sites frauduleux et les faux commerces en ligne représentent une menace importante. Les fraudeurs créent des sites web qui semblent légitimes pour vendre des produits inexistants ou contrefaits. Les consommateurs sont attirés par des offres attrayantes, mais les produits commandés ne sont jamais livrés.

Les méthodes de paiement préférées par les escrocs incluent les transferts bancaires et les cryptomonnaies. Ces moyens de paiement sont souvent irréversibles et anonymes, rendant difficile la récupération des fonds perdus. Il est donc essentiel d'exercer une vigilance accrue lors de l'utilisation de ces méthodes de paiement, en vérifiant toujours l'authenticité des sites et des offres avant de procéder à une transaction. Un conseil parfois plus facile à dire qu’à faire pour beaucoup.

Bitdefender Scamio : votre bouclier gratuit contre les escroqueries en Ligne

C’est dans cet esprit que Bitdefender a récemment lancé un tout nouvel outil gratuit : Bitdefender Scamio, un service innovant de détection des escroqueries en ligne, alimenté par l'intelligence artificielle.

Bitdefender Scamio se présente comme un chatbot gratuit, conçu pour aider les utilisateurs à vérifier l’authenticité des messages et offres en apparences légitimes, qu’ils soient reçus par email, liens intégrés, SMS ou via des applications de messagerie. Ce service tire parti des technologies avancées de prévention et de détection des menaces de Bitdefender, offrant une opinion fiable sur les tentatives de fraude potentielles en analysant des emails, des messages texte, des images, des liens individuels et même des codes QR​.

L'utilisation de Bitdefender Scamio est simple et intuitive. L’outil est disponible sur tout appareil ou système d'exploitation via un navigateur web ou Facebook Messenger, après une configuration rapide du compte Bitdefender. Scamio intègre un traitement avancé du langage naturel pour comprendre et interpréter avec précision les conversations des utilisateurs, y compris les nuances et subtilités linguistiques souvent utilisées dans les escroqueries. Aucun téléchargement ou accès préalable à un produit Bitdefender n'est nécessaire pour utiliser Scamio.

Bitdefender décrit l'adoption rapide de l'IA par les cybercriminels comme un véritable changement de jeu, rendant les escroqueries en ligne, autrefois faciles à identifier, difficiles à détecter à l'œil nu. Scamio vise à rééquilibrer les forces en fournissant une probabilité fiable d'activité malveillante basée sur le contenu et le contexte du message. C'est comme avoir un assistant personnel sur lequel vous pouvez toujours compter pour aider à protéger votre vie numérique​.

