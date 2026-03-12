Asus VivoBook 17,3 pouces avec Intel Core i7 : son prix chute de 300 € pendant cette vente flash !

Vous cherchez un PC portable pas cher avec un grand écran et qui offre de bonnes performances ? Sur Amazon, ce sont les offres de printemps et à cette occasion, vous pouvez trouver l’Asus VivoBook 17.3” avec Intel Core i7 à prix cassé. Alors ne tardez pas avant de vous équiper.

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Depuis quelques jours, ce sont les offres des Ventes Flash de Printemps sur Amazon. Cette période promotionnelle permet de trouver de nombreux bons plans sur le site du géant américain. Mais attention, ces promotions ne vont pas durer éternellement. Vous avez jusqu’au 16 mars pour passer à l’action, sous peine de vous en mordre les doigts.

Vous pouvez par exemple trouver le PC portable ASUS Vivobook X1704VA-AU907W à prix réduit. Ce modèle avec un grand écran 17,3 pouces et qui tourne avec un processeur Intel Core i7 est normalement en vente pour 849 euros. Mais en ce moment, vous pouvez le trouver sur Amazon pour 549 euros seulement, soit une baisse de prix plus que conséquente de 300 euros. C’est une super offre à ne pas manquer !

Asus VivoBook : Un PC portable performant avec un grand écran et un tout petit prix

En lisant ASUS Vivobook X1704VA-AU907W, vous vous demandez très certainement si je ne me suis endormie sur mon clavier. Heureusement, la fiche technique de ce modèle est plus claire que son nom.

Ce PC portable tourne avec le puissant processeur Intel Core i7 1355U de 13ème génération associé à 16 Go de RAM DDR4 et un disque dur SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 de 512 Go. Avec ses 10 cœurs et ses 12 threads, il a une fréquence maximale de 5.0 GHz. Il est parfaitement adapté pour les applications gourmandes en performances et il fous permet de faire du multitâche sans craindre de ralentissements intempestifs.

En ce qui concerne l’écran, on profite d’une dalle de 17,3 pouces avec une définition Full HD (1920 x 1080 pixels) avec une fréquence de 60Hz. Sa grande taille le rend beaucoup plus confortable à utiliser au quotidien, particulièrement pour des tâches bureautiques complexes ou pour les métiers créatifs. Enfin, l’autonomie n’est pas en reste puisque vous pourrez utiliser votre ordinateur 11 heures et demi sans avoir à le recharger.