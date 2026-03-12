Asus VivoBook 17,3 pouces avec Intel Core i7 : son prix chute de 300 € pendant cette vente flash !

Vous cherchez un PC portable pas cher avec un grand écran et qui offre de bonnes performances ? Sur Amazon, ce sont les offres de printemps et à cette occasion, vous pouvez trouver l’Asus VivoBook 17.3” avec Intel Core i7 à prix cassé. Alors ne tardez pas avant de vous équiper.

Pc portable ASUS Vivobook X1704VA-AU907W

Depuis quelques jours, ce sont les offres des Ventes Flash de Printemps sur Amazon. Cette période promotionnelle permet de trouver de nombreux bons plans sur le site du géant américain. Mais attention, ces promotions ne vont pas durer éternellement. Vous avez jusqu’au 16 mars pour passer à l’action, sous peine de vous en mordre les doigts.

Vous pouvez par exemple trouver le PC portable ASUS Vivobook X1704VA-AU907W à prix réduit. Ce modèle avec un grand écran 17,3 pouces et qui tourne avec un processeur Intel Core i7 est normalement en vente pour 849 euros. Mais en ce moment, vous pouvez le trouver sur Amazon pour 549 euros seulement, soit une baisse de prix plus que conséquente de 300 euros. C’est une super offre à ne pas manquer !

Asus VivoBook : Un PC portable performant avec un grand écran et un tout petit prix

En lisant ASUS Vivobook X1704VA-AU907W, vous vous demandez très certainement si je ne me suis endormie sur mon clavier. Heureusement, la fiche technique de ce modèle est plus claire que son nom.

Ce PC portable tourne avec le puissant processeur Intel Core i7 1355U de 13ème génération associé à 16 Go de RAM DDR4 et un disque dur SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 de 512 Go. Avec ses 10 cœurs et ses 12 threads, il a une fréquence maximale de 5.0 GHz. Il est parfaitement adapté pour les applications gourmandes en performances et il fous permet de faire du multitâche sans craindre de ralentissements intempestifs.

En ce qui concerne l’écran, on profite d’une dalle de 17,3 pouces avec une définition Full HD (1920 x 1080 pixels) avec une fréquence de 60Hz. Sa grande taille le rend beaucoup plus confortable à utiliser au quotidien, particulièrement pour des tâches bureautiques complexes ou pour les métiers créatifs. Enfin, l’autonomie n’est pas en reste puisque vous pourrez utiliser votre ordinateur 11 heures et demi sans avoir à le recharger.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers bons plans !

Voici pourquoi la NASA ne peut pas encore chiffrer les risques de la mission Artemis 2

La NASA prépare la mission Artemis 2, qui doit envoyer quatre astronautes autour de la Lune. Comme toute mission habitée, ce vol comporte des risques importants. Pourtant, l’agence spatiale explique…

Cette option à plus de 5 000 euros sur la SU7 Ultra ne servait à rien, Xiaomi va la corriger

Xiaomi fait face à une polémique autour de sa berline électrique SU7 Ultra. Un capot en fibre de carbone facturé plus de 5 000 euros promettait d’améliorer le refroidissement. Problème,…

Galaxy Z Flip 8 : même batterie, meilleure autonomie ?

Le Galaxy Z Flip 8 devrait être équipé d’une batterie dont la capacité est égale à celle du Z Flip 7. Mais on peut tout de même espérer une hausse…

Google Pixel : votre smartphone fait le plein de nouveautés avec la dernière mise à jour, voici les principales

Google a commencé à déployer sa mise à jour mensuelle dédiée à l’écosystème Pixel : le Pixel Drop. Et cette édition de mars 2026 est particulièrement riche en nouveautés : renforcement de…

Canal+ : gare à cette arnaque qui veut voler votre mot de passe et votre compte en banque

Depuis quelques jours, les arnaques se faisant passer pour Canal+ se sont multipliées. Tant et si bien que le groupe a décidé de réagir en prévenant ses abonnés de faire…

Les Galaxy A37 et A57 de Samsung se dévoilent sous toutes leurs coutures (et coloris)

Des visuels des Samsung Galaxy A37 et A57 révèlent leur design complet et les 5 coloris de chaque modèle avant leur annonce officielle.  Les fuites concernant les Galaxy A37 et…

Phishing sur Instagram : comment les hackers volent votre compte (et comment l’éviter) ?

En 2026, le phishing sur Instagram est plus sophistiqué que jamais. Fausses alertes, pages de connexion imitées à la perfection, arnaques au badge bleu : voici comment repérer les pièges…

Le Galaxy S26 Ultra se fait torturer dans un test de résistance, à quel point est-il costaud ?

Le Galaxy S26 Ultra est-il un smartphone résistant ? Un YouTubeur le met à l’épreuve dans des conditions extrêmes pour en avoir le cœur net. Le Galaxy S26 Ultra est…

Vente flash Nintendo Switch 2 : vite, avec cette grosse chute de prix, la console est plus accessible !

Vous attendez une belle offre pour vous offrir enfin la Nintendo Switch 2 ? C’est le bon moment pour craquer ! Alors qu’elle est normalement en vente à 469,99 €, Amazon…

Android 17 : cette nouvelle mesure de sécurité risque de brider vos applications préférées, voici pourquoi

Google va encore resserrer la vis avec Android 17. La bêta 2 révèle une nouvelle mesure de sécurité liée au mode Protection Avancée : elle pourrait faire perdre leurs fonctionnalités phares…