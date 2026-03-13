Le meilleur émulateur de jeux GameCube et Wii se paye un gros boost de performances

L'émulateur Dolphin, l'un des plus populaires pour jouer à des titres GameCube et Wii, reçoit une nouvelle mise à jour. Celle-ci apporte un gain de performances dans plusieurs scénarios.

Le célèbre émulateur Dolphin annonce une nouvelle mise à jour et passe en version 2603, qui ajoute de nombreuses fonctionnalités au service. Dolphin prend désormais en charge TriForce, une borne d'arcade développée conjointement par Nintendo, Sega et Namco au début des années 2000. C'est la première fois que la plateforme devient compatible avec un nouveau système et sa bibliothèque de jeux depuis l'arrivée du support de la Wii il y a 18 ans.

Autre changement majeur, Dolphin bénéficie d'optimisations relatives à l'émulation MMU de Dolphin, qui ont “considérablement amélioré les performances des jeux qui utilisent des mappages de tables de pages personnalisés”, explique le service. La différence se note notamment sur les appareils haut de gamme, qui peuvent le mieux en tirer partie.

Dolphine pense aux utilisateurs d'un NAS

“Tous les jeux Full MMU peuvent fonctionner à pleine vitesse”, indique Dolphin. Un titre comme le légendaire Rogue Squadron III Rebel Strike voit par exemple ses performances doubler de 45 à 90 images par seconde depuis la mise à jour avec le matériel adéquat (test réalisé avec une RTX 4090), profitant également d'autres optimisations. Et sur les systèmes peu puissants, le titre devient enfin jouable. Sur un PC portable équipé d'une simple GTX 1050, Rogue Squadron III Rebel Strike tournait à 13 images par seconde sur Dolphin 2512, il passe à 34 images par seconde sur Dolphin 2603. D'autres jeux comme Rogue Squadron II, Cars 2 et Spider-Man 2 tournent aussi dans de meilleures conditions.

Dolphin a longtemps refusé de permettre le chargement des jeux en mémoire vive (RAM) plutôt que depuis l'espace de stockage. Les développeurs estimaient que le gain de performances était inexistant, puisque les solutions de stockage actuelles sont toutes plus rapides que le lecteur optique d'une Wii. Ils ont changé d'avis pour répondre à un besoin bien spécifique : la lecture de jeux depuis un périphérique de stockage en réseau (NAS). Dans ce cas particulier, charger le jeu depuis la RAM est utile, et la fonction a donc été implantée. Cela ne signifie par contre pas qu'on obtient une meilleure expérience hors-utilisation d'un NAS, car Dolphin émule les vitesses de lecture des lecteurs optiques GameCube et Wii et ne peut aller au-delà.