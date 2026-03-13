Google Home : vos appareils connectés sont supprimés au hasard et sans raison ? On sait peut-être pourquoi

Et c’est reparti : Google Home connaît un énième bug. Des utilisateurs se plaignent de voir certains de leurs appareils connectés être supprimés de leur domicile, alors qu’ils n’ont évidemment rien fait pour. En croisant les témoignages, un début d’explication émerge.

« Que la lumière soit » Ah, eh bien non, en fait. Certains utilisateurs de Google Home déplorent (encore) des problèmes. Si la firme de Mountain View s’efforce à améliorer son système de domotique régulièrement (soit presque toutes les deux semaines), les bugs au sein de Google Home sont plutôt monnaie courante – à croire qu’ils sont partie intégrante de l’expérience.

Gemini qui agit comme un ado rebelle refusant d’obéir, lumières connectées s’affichant soudainement hors-ligne… Et cela ne s’arrête pas là, puisque de nouvelles plaintes émergent en ligne et notamment sur Reddit. Cette fois-ci, les utilisateurs concernés signalent la suppression aléatoire et surtout inopinée de certains appareils intelligents de leur domicile. Un début d’explication a été avancé.

Des appareils connectés sont supprimés aléatoirement de « Maison » Google Home

Tout commence avec le post de SPekkala13 sur le subreddit dédié à Google Home. Il explique, avec capture d’écran à l’appui, que l’application lui envoie des notifications pour le prévenir que plusieurs de ses lumières ont été supprimées, mais il assure qu’il n’y est pour rien. Résultat : ces lumières apparaissent désormais « comme des dispositifs juste liés à [son] compte sans maison ». Surtout, il déclare quelque peu désabusé : « C’est la deuxième fois que ça arrive en 48 heures… »

Il semble que ce ne soit pas un bug isolé, comme le soulignent nos confrères d'Android Authority. En effet, d’autres redditeurs ont corroboré ses dires, témoignant que des appareils disparaissent des pièces ou de la « Maison », pour réapparaître dans la section « liés à votre compte » de Google Home. Le système les reconnaît toujours, mais les appareils doivent être reconfigurés puisqu’ils ne sont plus assignés à leur domicile.

La piste avancée pour expliquer ce bug est SmartLife : une plateforme de domotique utilisée par nombre d’ampoules, d’interrupteurs et de prises tiers. Puisque Google n’a pas encore reconnu l’incident publiquement, on ignore si le problème est spécifique à SmartLife ou s’il s’agit d’une désynchronisation entre la plateforme et Google – ou même si l’explication est toute autre. Il n’y a plus qu’à espérer qu’un correctif ne tarde pas à être déployé.