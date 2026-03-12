Google Pixel 10 et JBL Flip 7 : avec 349 € de réduction, le pack est à prix mini !

C’est maintenant au tour de la Fnac et de Darty de proposer une offre à prix cassé sur le pack contenant le Google Pixel 10 et la JBL Flip 7. Le smartphone et l’enceinte connectée sont actuellement en promotion à 699 € au lieu de 1048 € ! Vite !

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Amazon a dévoilé de belles offres à l’occasion de ses Ventes Flash de Printemps. Mais le géant du e-commerce n’est pas le seul à casser les prix. La Fnac et Darty proposent des bon plans éphémères qui vous donnent la possibilité de vous équiper en faisant des économies.

Vous cherchez un nouveau smartphone ? Sorti il y a moins d’un an, le Google Pixel 10 se retrouve dans un pack avec la JBL Flip 7 à 699 € seulement. C’est un excellent prix pour ce modèle récent, sachant que le smartphone seul est sorti à 899 et que l’enceinte connectée est toujours en vente à 110,99 € sur le site officiel de JBL !

Le pack avec le Google Pixel 10 et la JBL Flip 7 passe à prix sacrifié, vite !

Sorti il y a moins d’un an, le Google Pixel 10 est un modèle premium qui profite de caractéristiques avancées. Sa puce Google Tensor G5 couplée à 16 Go de RAM en fait un smartphone puissant, capable de faire tourner les applications les plus exigeantes. Son espace de stockage de 128 Go vous permet de garder de nombreuses photos et vidéos directement sur votre smartphone.

Côté écran, on retrouve une magnifique dalle OLED Actua de 6,3 pouces qui profite d’une définition de 2324 × 1080 pixels et d’un taux de rafraîchissement adaptatif de 60 à 120 Hz. Avec sa luminosité maximale de 3000 nits, vous pouvez apprécier des contenus fluides, contrastés et particulièrement lumineux, même en plein soleil.

La partie photo n’est pas en reste puisque le Pixel 10 embarque trois capteurs à l'arrière, à savoir un grand-angle de 48 MP, un ultra grand-angle de 13 MP et un téléobjectif x5 de 10,8 MP. Un capteur selfie de 10,5 MP vient compléter le tout. Grâce à son IA ultra efficace, le rendu photo est bluffant. Vous opterez un résultat professionnel sans effort. Enfin, sa batterie de 4970 mAh vous offre une autonomie allant jusqu’à 24 heures d’utilisation.

Le smartphone est accompagné de la puissante JBL Flip 7. Cette enceinte connectée vous permet d’écouter votre musique durant 14 heures en une seule charge et, avec Playtime Boost, vous disposez de 2 heures supplémentaires. Certifié IP68, ce modèle est résistant à l’eau, à la poussière et même aux chutes. Il est donc parfaitement adapté pour une utilisation en extérieur.

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