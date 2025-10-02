Amazon Echo : vite, les enceintes connectées sont à moitié prix, profitez-en !

Avec sa marque Echo, Amazon est devenue une référence dans le secteur des enceintes connectées. Avec ou sans écran, ces enceintes sont très pratiques au quotidien. Et en ce moment, elles sont à prix cassés avec des réductions de plus de 50% sur de nombreux modèles. On vous explique tout.

Amazon vient de dévoiler sa nouvelle génération d’enceintes et d'écrans connectés. À cette occasion, le site de e-commerce propose de nombreuses offres sur l’ensemble de sa gamme. Et quand le géant américain propose des rabais, il ne fait pas dans la dentelle avec des prix divisés en deux, voire plus. Vous l’aurez compris, si vous cherchiez à vous équiper, c’est le moment de craquer. Avec des prix à partir de 24,99 €, vous avez l’embarras du choix. Voici la liste des plus belles promotions Echo à ne pas manquer sur Amazon.

Echo Pop, Dot, Spot et Show : déluge de promotions sur les enceintes et écrans connectés

Depuis le lancement de la première enceinte connectée Amazon Echo en 2014, la gamme s’est considérablement élargie avec de nombreux modèles d’enceintes et d’écrans connectés adaptés à tous les budgets. Ils intègrent tous l’assistant vocal Alexa qui permet de contrôler les appareils par la voix : effectuer des recherches, écouter de la musique, gérer des équipements connectés, consulter la météo, utiliser un minuteur, passer des appels… Ce sont des produits qui vont vous faciliter la vie au quotidien.

À l’occasion de la sortie de sa nouvelle génération de modèles d’enceintes et écrans connectés, Amazon propose des offres exceptionnelles sur de nombreux produits. L’Echo Pop est l’enceinte connectée la moins chère à 24,99 € au lieu de 54,99 €, soit une promotion de -55% ! Et pour 5 euros de plus seulement, vous pouvez prendre le pack Echo Pop + ampoule connectée Philips Hue.

Vous pourrez ainsi contrôler votre éclairage à la voix. Compacte et vraiment pas chère, l’Echo Pop étonne par sa puissance et sa polyvalence. Le son est largement suffisant pour une pièce comme une chambre ou une cuisine.

Mais les enceintes connectées ne sont pas les seules à prix cassé. Vous pouvez aussi trouver des écrans connectés Echo Show avec des grosses promotions. Les écrans de la gamme Echo show sont équipés d’un écran tactile et d’une caméra. Cet équipement supplémentaire donne accès à des fonctionnalités très intéressantes comme la possibilité de passer des appels en visio ou regarder le flux vidéo des caméras de surveillance.

L’Echo Show 5 est l’enceinte connectée avec le plus petit format et donc le plus petit prix. Proposée normalement à 109,99€, son prix baisse de 50 euros et passe à seulement 59,99€. Il s’agit de la version nouvelle génération qui vient de sortir. C’est le format idéal à mettre sur une table de chevet pour remplacer votre vieux radio réveil. Vous pourrez l’utiliser comme calendrier, pour contrôler votre musique, pour regarder des séries, pour appeler vos proches en vidéo, pour piloter vos appareils connectés comme vos lumières, pour regarder vos photos de famille…