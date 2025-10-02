Le pack sonnette vidéo et caméra de surveillance de Blink est à -66% sur Amazon, c’est un prix sacrifié !

Vous souhaitez installer un système de vidéosurveillance chez vous mais vous attendez une bonne offre pour sauter le pas ? Ce bon plan est fait pour vous. Ce pack de surveillance constitué de trois appareils Blink, la marque de caméra de surveillance d’Amazon, est affiché à prix cassé. Pour moins de 36 €, vous allez recevoir la nouvelle caméra de surveillance connectée Blink Outdoor 4 avec un pont de connexion Sync Module Core et la Sonnette Vidéo connectée Blink. Profitez-en !

Les systèmes de vidéosurveillance sont souvent extrêmement coûteux et complexes à installer. Heureusement, il existe une solution vraiment pas chère si vous souhaitez pouvoir garder un œil chez vous quand vous êtes en déplacement. Vous pourrez même voir et parler aux personnes qui viennent sonner chez vous quand vous n’êtes pas là, ce qui est extrêmement pratique pour les livraisons à domicile par exemple.

Cette solution, c’est la marque Blink. Spécialisée dans les caméras de surveillance connectées, cette marque a été rachetée par Amazon en 2017. Elle propose des produits connectés avec des rapports qualité-prix extrêmement intéressants.

En ce moment, Amazon propose une offre incroyable sur un pack comprenant trois appareils : la caméra de surveillance connectée Blink Outdoor 4, le pont de connexion Sync Module Core et la sonnette vidéo connectée Blink.

Normalement vendu pour 107,15 euros, ce pack voit son prix chuter de 66%. Vous pourrez donc l’acheter pour seulement 35,98 euros, soit le tiers du prix initial !

Et si vous souhaitez uniquement acheter la sonnette vidéo Blink, Amazon propose aussi une très belle réduction sur ce modèle seul. En effet, il est actuellement proposé à moitié prix. C’est à dire à seulement 27,49 euros au lieu de 54,99 euros.

Ce pack de vidéosurveillance Blink est à prix sacrifié

La nouvelle caméra de surveillance Blink Outdoor 4 est une caméra sans fil HD 1080p qui fonctionne aussi bien en plein jour qu’au milieu de la nuit grâce à la vision nocturne infrarouge. Elle se connecte simplement au WiFi de votre maison avec le Sync Module fourni. Elle offre une autonomie impressionnante jusqu’à 2 ans avec ses deux piles AA au lithium métallique. Ce modèle peut vous envoyer des notifications en cas de mouvements ou bien si une personne est détectée. Conçue pour résister aux intempéries, elle est entièrement étanche.

La sonnette vidéo Blink propose des caractéristiques et fonctionnalités proches, mais sous la forme d'une sonnette connectée. Elle est équipée d’une caméra HD 1080p, d'un micro et d'un haut-parleur pour pouvoir voir et échanger avec toute personne qui sonne chez vous ou s’approche simplement de votre porte.