Microsoft Edge va vous forcer à utiliser Windows Hello pour accéder à son gestionnaire de mots de passe

Microsoft a annoncé que son navigateur Edge va bientôt bouleverser la manière dont on accède à son gestionnaire de mots de passe. Adieu le mot de passe qui permet de voir tous les autres, le navigateur tend les bras à Windows Hello et aux passkeys.

En cybersécurité, le consensus autour des mots de passe n'est pas très glorieux : il s'agit de loin du maillon faible de la chaîne. Malgré des décennies de prévention et de piratage catastrophiques, de nombreux utilisateurs continuent encore aujourd'hui d'opter pour un classique “12345” ou “admin/mdp”. Aussi, depuis quelques années, les constructeurs mettent en avant une autre solution, beaucoup plus sécurisée et pratique : les passkeys.

De fait, s'il est très judicieux de protéger ses mots de passe avec un gestionnaire de mots de passe, il l'est beaucoup moins de verrouiller ces derniers derrière… un énième mot de passe. C'est en tout cas la réflexion que s'est faite Microsoft qui, par un heureux hasard, propose déjà sa propre solution de passkey avec Windows Hello. Dans un récent communiqué de presse, l'éditeur annonce ainsi que son navigateur Edge s'apprête à franchir une nouvelle étape dans l'éradication des mots de passe.

Sur le même sujet — Windows 11 ouvre Microsoft Edge dès le démarrage du PC : un changement qui ne passe pas

Edge veut que vous vous mettiez enfin aux passkeys

C'est via un communiqué de presse de NordVPN, publié par TechRadar Pro, que nous apprenons la nouvelle : à partir de maintenant, Edge n'accepte plus que le déverrouillage par Windows Hello pour accéder à son gestionnaire de mots de passe. Autrement dit, il faudra passer par la reconnaissance biométrique, faciale ou par un code PIN pour voir tous les identifiants enregistrés dans le navigateur.

« Lorsque les gens doivent gérer trop de mots de passe, ils ont tendance à les réutiliser ou à créer des variantes simples, par exemple en changeant une seule lettre ou un seul chiffre », explique Igans Valancius, vice-président de l'ingénierie chez NordPass. « Cette pratique engendre des failles de sécurité importantes : si l'un de ces comptes est piraté, tous les autres comptes utilisant le même mot de passe ou un mot de passe similaire sont compromis. »