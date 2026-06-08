« C’était une erreur » : Google ne prévoit pas de remplacer la Recherche par son Mode IA (pour l’instant)

Ceux qui déplorent l’omniprésence de l’IA dans leurs recherches Google auront probablement eu des sueurs froides face à la dernière expérimentation de l’entreprise : elle consiste à rediriger directement les internautes vers le Mode IA. Mais, selon Google, l’activation de cette option était une erreur. La Recherche traditionnelle a encore de beaux jours devant elle – mais jusqu’à quand ?

La révolution de la recherche sur Internet, la firme de Mountain View l’a déjà amorcée avec son Mode IA (ou AI Mode), directement intégré dans l’interface de son moteur de recherche. Mais cette fonctionnalité sonne-t-elle finalement le glas de l’expérience de recherche traditionnelle ? C’est ce qu’on aurait pu croire il y a quelques jours.

Des utilisateurs avaient en effet repéré une expérimentation menée par Google : elle visait à rediriger les utilisateurs directement vers le Mode IA, court-circuitant de fait la recherche classique. Face aux inquiétudes que ce test a soulevées, le géant de la tech s’est exprimé. Trêve de suspense : la Recherche Google n’est pas morte. Mais quel était ce test, alors ?

Lire aussi – Google I/O : entre agents IA et barre de recherche intelligente, Search fait le plein de nouveautés

Le Mode IA ne va pas enterrer la Recherche Google, pour l’instant du moins

Établissons d’abord un récapitulatif. Comme le rappelle nos confrères de 9to5Google, la description de cette option expérimentale : « Traiter les requêtes de la barre de recherche en Mode IA ». Concrètement, saisir autre chose qu’une URL dans la barre de recherche (notamment l’omnibox) fait basculer les utilisateurs dans le Mode IA.

Mais ce test était somme toute isolé : l’option expérimentale n’apparaissait que dans la dernière version de Chrome Canary et uniquement sur les ordinateurs. De plus, elle n’était pas activée par défaut : les utilisateurs curieux de la tester devaient l’activer manuellement. Ajoutons à cela la note de modification de Google, on ne peut plus explicite : « Ceci est uniquement à des fins d'exploration. Il n'est actuellement pas prévu de déployer cela à grande échelle. »

Lire aussi – Marre de l’IA dans vos recherches Google ? Cette méthode permet de l’exclure sur tous les navigateurs

Surtout, cette activation « était une erreur » selon Rajan Patel, vice-président de Google. Il réitère les propos contenus dans les notes de modification : « Nous ne prévoyons pas de faire du Mode IA l’option par défaut pour les recherches sur Chrome. » Pour l’heure, la Recherche Google est donc sauve. Mais pour combien de temps lorsqu’on nous promet un futur agentique ?


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