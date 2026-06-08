Soundcore P40i : les écouteurs avec réduction de bruit et 60 heures d’autonomie sont à 39 € !

Les chutes de prix continuent sur AliExpress et c’est maintenant au tour des Soundcore P40i de passer à prix cassé. Normalement en vente à 69,99 €, ce qui est déjà un super prix pour des écouteurs dotés de l’ANC, ce modèle passe à seulement 39 € avec le code PHDFRS06. C’est une affaire !

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Il ne vous reste plus que quelques heures pour profiter des prix cassés sur AliExpress. En effet, du 1er au 10 juin, le géant du e-commerce propose une série de codes promo qui font chuter le prix de nombreux produits high-tech. Vous cherchez de nouveaux écouteurs ? C’est le bon moment pour craquer.

Les Soundcore P40i de Anker sont actuellement en promotion. Ils sont ainsi affichés à 45,39 € au lieu de 69,99 €. Mais ça n’est pas tout ! Avec le code PHDFRS06 à renseigner dans le panier, vous avez 6 € de réduction supplémentaire, ce qui fait baisser leur prix à 39,39 € seulement. Vite, les stocks sont limités !

Pour rappel, voici tous les codes actuellement valables sur AliExpress :

3 € de remise dès 15 € d'achat : PHDFRS03

6 € de remise dès 39 € d'achat : PHDFRS06

11 € de remise dès 79 € d'achat: PHDFRS11

20 € de remise dès 139 € d'achat : PHDFRS20

30 € de remise dès 209 € d'achat : PHDFRS30

50 € de remise dès 359 € d'achat : PHDFRS50

65 € de remise dès 459 € d'achat : PHDFRS65

Quelles sont les caractéristiques des Soundcore P40i ?

Les Soundcore P40i de Anker sont des écouteurs qui n’ont rien à envier à des modèles plus chers. En effet, ils sont dotés d’une bonne ANC et sont particulièrement endurants. Ces écouteurs intra-auriculaire sont équipés d’une suppression intelligente du bruit capable de détecter le bruit ambiant pour adapter la réduction de bruit. En combinant les 6 micros avec l’intelligence artificielle, vous obtenez des appels clairs même dans un environnement bruyant.

La qualité sonore est également au rendez-vous. Grâce à ses hauts parleurs de 11 mm, vous profitez d’une expérience sonore riche, avec des basses intenses et profondes.

Par ailleurs, avec une seule charge, ce modèle peut vous offrir jusqu’à 12h d’écoute. Et avec le boitier, l’autonomie peut atteindre les 60h d’utilisation.