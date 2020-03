Coronavirus : Apple contraint de reporter la sortie de l’iPhone 9 et de l’iPhone 12

Suite à l’épidémie de coronavirus qui se propage dans le monde, Apple serait contraint de reporter la sortie de l’iPhone 9. La présentation prévue à la fin du mois de mars 2020 aurait d’ailleurs été annulée. La firme de Cupertino devrait même décaler de plusieurs semaines l’arrivée des iPhone 12 sur le marché.

Ces derniers jours, plusieurs rapport affirmant qu’Apple a été contraint de bousculer son calendrier de sortie suite à l’épidémie de coronavirus sont apparus sur la toile. Selon nos confrères de Bloomberg, l’épidémie va en effet d’abord décaler la sortie de l’iPhone 9, mais aussi celle de l’iPhone 12. La production des nouveaux iPhone aurait pris énormément de retard en Chine.

Une avalanche de mauvaises nouvelles entérinées par Jon Prosser, le journaliste derrière la chaîne YouTube Front Page Tech. Citant une poignée de sources en interne chez Apple, il affirme que la sortie de l’iPhone 9 a été décalée à une date ultérieure.

La keynote du 31 mars 2020 dédiée à ce nouvel iPhone aurait été annulée suite aux recommandations sanitaires du comté de Santa Clara, en Californie. Fin du mois, la marque devrait néanmoins révéler de nouveaux produits dans de simples communiqués de presse, dont des iPad Pro avec triple capteur photo et son premier casque Bluetooth.

Sortie de l’iPhone 12 en novembre 2020 ?

La situation est telle qu’Apple serait aussi dans l’obligation de repousser l’arrivée sur le marché des iPhone 12, les premiers iPhone compatibles 5G. D’après les informations obtenues par Jon Prosser, cette nouvelle génération ne devrait pas débarquer dans les magasins avant la fin du mois d’octobre voire début novembre. Dans ces conditions, on ignore encore si Apple va maintenir sa traditionnelle keynote.

En règle générale, Apple présente ses nouveaux iPhone début septembre pour une sortie sur le marché quelques jours après la keynote. Pour rappel, ce n’est pourtant pas la première fois qu’ Apple doit décaler la sortie d’un iPhone de plusieurs semaines. La firme a en effet commercialisé l’iPhone X au début du mois de novembre 2017 suite à un retard de production. On vous en dit plus dès que possible.

Source : Bloomberg