iPhone 11 : il se vend encore mieux que l’iPhone XR au 1er trimestre 2020

L’iPhone 11 est parvenu à détrôner l’iPhone XR au cours du premier trimestre de 2020. L’iPhone abordable s’est même imposé en tête des smartphones les plus vendus de la période. Malgré la crise sanitaire, Apple a écoulé 19,5 millions d’unités dans le monde.

D’après les données récoltées par Omdia, un cabinet d’analyse, Apple a vendu 19,5 millions d’iPhone 11 entre le mois de janvier et de mars 2020. En pleine pandémie, la firme de Cupertino se paie le luxe de battre son propre record. L’an dernier à la même période, Apple n’avait vendu que 13,6 millions d’iPhone XR.

L’iPhone 11 cartonne : la stratégie d’Apple paie ses fruits !

L’iPhone 11 rencontre donc un succès encore plus fulgurant que son prédécesseur. Omdia abonde dans le même sens que le dernier rapport de Canalys : l’iPhone 11 est le smartphone le plus vendu du premier trimestre 2020. « Depuis 5 ans, même si les conditions du marché des smartphones ont changé, une chose est restée constante dans le secteur des téléphones : Apple a pris la première ou la deuxième place dans le classement mondial » explique Jusy Hong, directeur de la recherche chez Omdia.

Pour expliquer le succès monstre de l’iPhone 11 et de l’iPhone XR, l’analyste met en avant « la stratégie d’Apple focalisée sur un nombre réduit de modèles ». Selon Jusy Hong, « ça permet à la marque de se concentrer sur un petit nombre de produits qui attirent un large panel d’acheteurs ». Contrairement à la concurrence, Apple se concentre en effet sur un catalogue annuel de 3 ou 4 iPhone. Depuis 2018, la firme de Tim Cook complète son lineup avec des iPhone moins chers et moins haut de gamme afin d’appâter les usagers avec un budget restreint.

Juste en dessous de l’iPhone 11, on trouve le Galaxy A51, le milieu de gamme de Samsung, suivi des Redmi Note 8 et Redmi Note 8 Pro. En cinquième place, on retrouve l’iPhone XR. L’iPhone abordable de 2018 se vend toujours bien. Ce trimestre, Apple a vendu 4,7 millions d’unités dans le monde. Enfin, on remarquera la présence de l’iPhone 11 Pro Max. Malgré son prix de vente exorbitant, il s’impose comme le 6ème smartphone le plus populaire du marché.